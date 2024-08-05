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網交「單親媽」暈了　名嘴杜紫宸提供帳戶淪詐團幫凶

擁有哈佛大學背景的杜紫宸，時常以財經專家形象上節目發表個人見解，如今卻爆出他因網路交友詐騙而捲入詐騙集團案件。（翻攝禹拜臉書）

▲擁有哈佛大學背景的杜紫宸，時常以財經專家形象上節目發表個人見解，如今卻爆出他因網路交友詐騙而捲入詐騙集團案件。（翻攝禹拜臉書）

圖文／鏡週刊

前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸，擁有高學歷背景，經常針對財經時事發表評論，卻因網路交友誤踩地雷，淪為詐團幫凶險遭起訴！本刊調查，杜紫宸曾在臉書被一名自稱單親媽媽的林姓美魔女攀談，私聊多日後，對方向他商借銀行帳戶，杜交出帳戶密碼才10天，名下帳戶就全數被警示凍結，警方找上門時，杜還在期待跟女網友見面，自此始知遭詐團利用。

杜紫宸小檔案

  • 年齡：67歲
  • 學歷：淡江大學管理科學研究所管理學碩士
  • 經歷：美國哈佛大學企業高階管理研究班、工研院産業經濟與趨勢研究中心主任、鴻海科技集團兼職顧問、中華大學通識中心兼任講座教授

財經時事評論員杜紫宸經常在網路發表高論，從工研院退休後，曾任鴻海集團顧問及中華大學講座教授，但這位頂著高學歷及豐富閱歷的學者，竟因臉書虛擬交友，捲入詐團洗錢官司挨告。

詐騙集團利用財經專家阮慕驊名義施行詐術，還用美女照片當作助理頭像。（讀者提供）

▲詐騙集團利用財經專家阮慕驊名義施行詐術，還用美女照片當作助理頭像。（讀者提供）

詐騙集團利用財經專家阮慕驊名義施行詐術，還用美女照片當作助理頭像。（讀者提供）

▲詐騙集團利用財經專家阮慕驊名義施行詐術，還用美女照片當作助理頭像。（讀者提供）

這起投資詐騙，起因於一名陳姓女子透過臉書廣告，看到有人以知名財經專家阮慕驊名義開設投資講座及LINE群組，認為其分享的投資訊息十分專業，因此誤信加入；之後即有成員向陳女推薦，可操作「加福證券」網路下單系統投資股票，並不斷洗腦說獲利可期，陳女於是決定投入大筆資金，將1,200萬餘元陸續匯款到詐騙集團指定的多個帳戶，後來因沒有收到獲利，投資群組又人間蒸發，她才驚覺一切都是騙局，錢卻已完全拿不回來。

遭網路投資詐騙的受害人陳姓女子指出，她當時因誤信詐團成員指示匯款到杜紫宸帳戶。（讀者提供）

▲遭網路投資詐騙的受害人陳姓女子指出，她當時因誤信詐團成員指示匯款到杜紫宸帳戶。（讀者提供）

陳女得知受騙後，馬上到台北市某分局報案，警方依照流程，將詐騙集團提供的帳戶向銀行警示凍結，陳女自此始知，其中一個收受款項的帳戶所有者，竟然就是經常出現在媒體及網路的名嘴杜紫宸。


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鏡週刊杜紫宸詐騙

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