快訊／國家警報響！大雷雨狂轟4縣市　1地暴雨告警

▲午後天氣不穩定，部分地區出現大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨明顯，中央氣象署今（31日）下午2時59分針對4縣市發布大雷雨即時訊息，並針對台中市太平區發布災防告警，警戒時間持續2小時，請盡速遠離溪水。

氣象署指出，台中市、南投縣、苗栗縣、彰化縣大雷雨，持續時間至下午4時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲台中市、南投縣、苗栗縣、彰化縣發布大雷雨訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警，持續時間至下午4時59分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署表示，今日台灣各地及馬祖大多為晴到多雲，南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，桃園以北地區及北部山區有局部短延時豪雨發生的機率，中南部地區亦有局部短延時大雨發生的機率。

大雷雨即時訊息

影響時間：31日白天

＊警戒區域

苗栗縣：苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、三義鄉

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、霧峰區、太平區、大里區

彰化縣：芬園鄉

南投縣：南投市、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉

山區暴雨

影響時間：31日白天

＊警戒區域：台中市太平區