凱米颱風來襲！南投4.5萬戶停電　還有1.4萬戶待修

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風帶來強陣風及豪大雨，南投縣因今日清晨山區豪雨不斷、導致道路崩塌及樹竹倒塌壓損電線導致線路跳脫，停電户數驟增，累計至上午9時止，停電户數一度高達4萬5千餘户，目前仍有1萬4080戶停電，台電積極搶修中。

▲信義鄉台21線台電服務所前路段爆土石流、影響車輛出勤搶修復電。（圖／台電南投區處提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台電南投區處指出，竹山、鹿谷、信義及水里等鄉鎮，從昨天頻傳因樹木傾倒及碰觸，造成電線斷落等電力設施受損而停電，經全力動員冒雨搶修，截至晚間10時止，僅餘山區698戶無法復電；但入夜後風雨愈強，今日清晨因豪大雨致停電戶數驟增。

▲▼台電人員入夜持續搶修。（圖／台電南投區處提供）

台電南投區處表示，已於早上6時再次召開應變會議動員搶修人力、車輛、機具設備，期望能在最快時間內為民眾完成停電戶的復電，但連台電信義鄉服務所內外、7-11超商前玉山路都也被土石流淹沒，車輛機具一度無法出勤搶修；而山區仍有強勁風力及豪大雨勢，造成土石流及道路中斷，搶修不易，為即時掌握災情資訊及增進搶修效率，該處已與縣政府加強配合聯繫，並利用平時與各鄉鎮市區村里長、民意代表及重要用戶建立通訊軟體之聯絡管道，如有請求搶修道路之迫切性，當即向縣府提出後以便儘速協助清除路樹、坍方土石等障礙物以利搶通修復電力。

台電南投區處說明，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。