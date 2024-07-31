哈瑪斯誓言「不讓他白白死去」！哈尼雅遭暗殺亡　各界反應一次看

▲哈瑪斯領袖哈尼雅31日遭暗殺身亡。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）31日在伊朗遭暗殺身亡，恐怕對加薩戰火再添變數，也讓外界擔憂中東衝突進一步蔓延。以下整理目前國際社會對此事件的回應。

哈尼雅30日前往德黑蘭（Tehran），參加伊朗新任總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的就職典禮，31日凌晨2時左右，卻與一名保鑣在住處遇襲身亡。

哈瑪斯



哈瑪斯指控，哈尼雅死於「猶太復國主義者」、也就是以色列的襲擊。

高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）宣布展開一場「解放耶路撒冷」的公開戰爭，「我們準備付出任何高昂代價。」他還說，「以色列占領者對於哈尼雅弟兄的暗殺，是一次嚴重升級，旨在破壞哈瑪斯的意志」，但組織將繼續朝著目前的道路邁進，「我們有信心取得勝利。」

哈瑪斯政治局官員馬爾佐克（Musa Abu Marzouk）也表示，「對於領導人哈尼雅的刺殺是懦弱的行為，不會讓他的死去白費。」

▼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

伊朗

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，替哈尼雅之死復仇是「德黑蘭的責任」，因為此案發生在伊朗的首都。他宣稱，以色列自己招惹了「嚴厲懲罰」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也證實，正在調查哈尼雅遇襲事件，預計今日稍晚公布細節，同時針對「巴勒斯坦抵抗運動高階領袖的犧牲，向英勇的巴勒斯坦民族、穆斯林社群、抵抗陣線的戰士、高貴的伊朗民族」致上哀悼之意。

以色列



以色列國防軍（IDF）表示，他們不會回應外國媒體的報導。

▼巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）。（圖／路透）

巴勒斯坦自治政府



巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）強烈譴責暗殺，批評「這是懦弱舉動與危險的事態發展」。與此同時，約旦河西岸的巴勒斯坦人，也呼籲進行大規模示威及罷工。

卡達

卡達對於哈尼雅提供政治庇護，多哈（Doha）當局回應，這次暗殺是「駭人犯罪」以及「危險的升級」。

黎巴嫩真主黨

伊朗支持的真主黨形容，哈尼雅是「我們這個時代最偉大的抵抗領導人之一」，他們感到相當痛苦，也向哈瑪斯致上最深刻的哀悼。

葉門青年運動

反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞運動）表示，哈瑪斯領導人在德黑蘭被殺害是「令人髮指的恐怖主義罪行」。



▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示將協防以色列。（圖／路透）



美國

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，他不認為中東戰爭是不可避免的，但若以色列遭受攻擊，美國將會協助防衛，同時強調「我們將盡一切努力，避免事態演變為更廣泛的地區衝突。」白宮目前則尚未回應。

俄羅斯



俄羅斯外交部副部長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）表示，「這一切都大錯特錯，這是絕對不可接受的政治暗殺，將會導致緊張局勢進一步升級。」