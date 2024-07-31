哈尼雅「溫和務實」壯大哈瑪斯戰力　3子4孫死於以色列空襲

▲哈瑪斯領袖哈尼雅遭暗殺身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）31日遭暗殺身亡，此前他已有至少3個兒子、4個孫輩死於以色列空襲。儘管他對外措辭強硬，卻被許多外交官認為，已是組織內較為溫和務實的代表。他身為遜尼派穆斯林，卻也積極經營與什葉派伊朗的關係，在強化哈瑪斯戰鬥能力方面，發揮重大作用。

哈尼雅1963年出生在加薩，就讀加薩伊斯蘭大學（IUG）期間投入社運，並在1987年第一次巴勒斯坦大起義（First Palestinian Intifada）後加入哈瑪斯，不僅一直都是重要成員，也是早期倡導組織投入政治的關鍵人物之一。

2017年，哈尼雅被選為哈瑪斯政治局主席，2018年被美國國務院指名為恐怖份子。他長年流亡海外，在卡達首都杜哈（Doha）與土耳其之間兩地跑，目前也擔任以哈停火談判代表。

2012年被《路透社》問及「哈瑪斯是否放棄武裝戰鬥」時，哈尼雅鄭重回應「當然沒有」，並稱針對以色列的抵抗行動將「透過民眾參與、政治、外交與軍事等所有形式」持續下去。

哈尼雅曾透露，家族裡至少60名成員在戰爭中遇害，他的3個兒子與4個孫子也在今年4月10日死於以色列空襲，但這不會影響和談，「巴勒斯坦人民的利益高於一切。我們的所有人民、加薩的所有家庭，都以他們孩子的鮮血，付出了沉重代價，而我也是其中之一。」

▲哈尼雅許多親人都在對抗以色的戰火中喪生。（圖／路透）

哈尼雅遭暗殺後，外界開始臆測以色列是否涉入。不過，哈瑪斯去年10月7日越境突襲以色列的計畫，是由軍事委員會秘密起草，並且嚴格保密，就連一些哈瑪斯官員，都對其規模感到震驚，因此目前尚不清楚，哈尼雅事前對此有多少了解。

此外，哈尼雅去年11月初曾經前往德黑蘭，會面伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。3名高級官員向《路透社》透露，哈米尼當時表明「伊朗不會加入戰爭」，因為他們沒有被事先告知這場行動。不過這個說法被哈瑪斯否認。

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