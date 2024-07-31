泰國賭王被判52年！在獄中遭「暗殺未遂」　獄友拿1m鐵棍攻擊

▲細亞波透過律師聲稱，自己在獄中遭到暗殺未遂。（圖／翻攝自Workpoint Today）



記者王佩翊／編譯

泰國賭王、炫富網紅細亞波（Siapo）因涉嫌經營網路賭場、洗錢，遭判處52年有期徒刑。然而他的律師近日卻向媒體踢爆，細亞波在獄中遭到獄友暗殺未遂，當時是另外一人出手相救，他才得以活下來。他們嚴重懷疑有人在外計畫謀殺，並指出細亞波遭獄方不公平待遇。

細亞波本名Apirak Chat-anon，他的律師30日接受第3頻道訪問時透露，細亞波在服刑期間遭到暗殺未遂。他和細亞波的家人已經準備向泰國司法部報告此事，但同時也擔心細亞波可能會在獄中喪命。

律師指出，他最近在獄中與細亞波會面時得知，今年初發生了1名囚犯試圖用約1.25公尺長的細長鐵棍攻擊他的事件。幸運的是，當時有另一名獄友緊急介入，阻止了這場暗殺行動，細亞波也並未受傷。然而，細亞波嚴重懷疑獄友的攻擊是由獄外人士策劃，並雇用該名囚犯執行計劃，是買兇行為。

律師表示，攻擊細亞波的囚犯甚至在獄中享受比其他囚犯更多的特權，例如他擁有一把原本應該由獄警保管的儲藏室鑰匙。

該名襲擊者事後接受審問時表示，他的犯案動機僅是為了獲得其他囚犯的認可。因為他認為只要殺掉細亞波這位在獄中勢力龐大的「老大」，就可以讓他獲得其他囚犯的崇拜與尊重。

律師直言，襲擊者的說法明顯不合理，而他也同意細亞波的看法，認為有人想置細亞波於死地。除了遭到暗殺未遂外，律師也踢爆監獄內的不平等待遇。他指出，細亞波的家人每周只能會面1次，但是其他囚犯的家人卻可以每天探望。

細亞波2022年因涉賭、經營網路賭場和洗錢罪被捕，並被判處52年有期徒刑，但根據泰國的最高刑罰，刑期最終被減至20年。