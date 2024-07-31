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新竹「詭異司機」惡整乘客！逾10多人受害...怒控：只載辣妹

逾10名受害者發文控訴該名計程車司機。（圖／翻攝自臉書社團「新竹大小事」）

▲新竹出現一輛恐怖計程車，女網友發文後，當地人一秒認出，是全新竹最有名的計程車。（圖／翻攝自臉書社團「新竹大小事」）

圖文／CTWANT

許多人為了方便會選擇搭乘計程車，不過近日新竹卻傳出有一輛恐怖計程車，司機行為相當怪異，已經嚇壞不少人了。有女網友發文控訴她的遭遇，許多當地人看到車牌秒認出，直言這輛計程車很有名，且只載辣妹，建議大家千萬不要搭乘。

據了解，新竹地方社團近日接連出現多篇關於這輛恐怖計程車的貼文。一名女網友在「新竹大小事」社團內表示，他於26日時外出，自己離家不到10分鐘，因為下大雨所以叫車回家，在新竹巨城搭上一輛車牌以「TDY」開頭的計程車，但上車後卻花了20分鐘才到家。

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該女網友控訴，她上車後與司機打招呼並告知目的地，但司機不理不睬，直到後方排班計程車按喇叭催促，他才不耐煩地發車。她一路上告知司機路線，但對方刻意偏離路徑，緩慢行駛於小巷，甚至逆著她的指示行駛。她要求下車卻被無視，最終成功下車後嚇得哭了出來，事後她才發現這輛計程車在巨城排班非常有名。

隨後27日有另一名網友在「新竹爆料公社」也發文控訴，同樣是這輛TDY開頭的計程車。她表示，司機非常不友善，不是不想載人就是刻意繞遠路，回到原點，似乎只願意載辣妹。其實6月3日、7月10日都陸續有受害民眾發文抱怨，「新竹朋友大家要小心這台小黃」，受害者都控訴該名計程車司機在自己上車告知下車地點後，一直很安靜不講話、看著乘客，最終無法溝通只好下車。

這些貼文曝光後，引來數百名當地人留言，大家紛紛表示這輛計程車是新竹最有名的計程車，只載正妹，其他乘客都會被惡整，「這台不是新竹最有名的計程車嗎⋯⋯最多人發文章的 根本危險駕駛了，為什麼新竹這種事情可以一直重覆發生？」「這台榜上有名了吧，之前Uber也是他！導航就有目的地還問我怎麼走，叫他停還繞了一大圈，真不知道該說啥！不過也不知道他是聽不到還是怎樣，反正無言至極」、「除了巨城排班外，火車站也會看到他唷」、「我在這個人後面載過他不要的客人好幾次了！每個上我車的客人都在罵…」、「這台超有名，你已經是第好幾十個發文的了」。

新竹市議員蔡惠婷也在留言中表示，已向市警局反映此事，警方也於28日傳喚嫌疑人，並以妨害自由罪嫌移送地檢署偵辦。

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