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行天宮收香爐「神明很少來」？眾人齊噴太荒謬　曝拜拜不靈原因

行天宮。（圖／報系資料照）

▲行天宮禁香行之有年，有網友稱「沒擺香爐神明少來」引熱議。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

近年來為了環保，香火鼎盛的廟宇停止供香並也禁止自備香品，2014年，位在台北市中心的行天宮，宣布不再設置香爐，廟裡志工拿著大把大把點燃的香，分給參拜信徒的景象，從此走入歷史。對此，就有一名網友表示，他一位有陰陽眼的朋友說，自從行天宮沒擺香爐後，神明就很少在那邊，想詢問行天宮現在還能去拜嗎？貼文一曝光也引發其他網友討論。

該名網友日前在threads發文表示，因適逢關聖帝君生日，想去拜拜，立刻想到行天宮，不過有陰陽眼的朋友告知，自從行天宮未擺設香爐後，神明很少在那，「想詢問廣大的脆友～行天宮現在還能去拜嗎」？

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文章一曝光，立刻吸引不少網友來回覆，「行天宮的關爺爺一直都在，而且很溫柔慈祥，在我難過時曾輕撫安慰我」、「陰陽眼的說行天宮神明不在

這是今天看到最好笑的」、「我相信恩主公是在的，因為每次問他事情給的籤詩都很準」、「神我看不到，但行天宮外面遊蕩的不少by 一點點陰陽眼」。

還有網友表示，「行天宮是大廟，殿內還是有放香爐，是廟方供奉的只是沒有給信眾拿香而已」；另外還有人建議，「如果你不放心，建議可以到你家裡附近或是比較熟悉的大廟（公廟），進行第三方認證，詢問行天宮是否正派。但我說真的，行天宮很正派」，還有人表示，「行天宮的氣場真的很好、龍山寺、台中樂成宮、還有龜山威天宮、南崁五福宮、林口竹林寺神明都在」。

除此之外，還有網友好奇稱，自己拜過無數次，不過運途都不順，就連籤詩也沒有一次準？對於這位網友的狀況，就有人認為，可能是這位網友拜拜時稟報給神明的內容不完整，或者其實是不需要神明幫忙，「但我覺得最重要的還是心誠則靈」。

CTWANT提醒您

民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。

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