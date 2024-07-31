台最強高中生太囂張！紐約街頭飆超跑　警「派直升機」掏槍攔車

▲台灣「最強高中生」與百萬實況主Fanum在紐約直播時，驚動紐約警方出動直升機查看情況，並持槍攔停。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣經常在Twitch直播的「最強高中生」Ray，28日和百萬級實況主Fanum在紐約合體參加「多明尼加日」大遊行，吸引大批粉絲聚集現場，意外驚動紐約警方（NYPD）派遣直升機在空中盤旋視察情況，而Ray一行人開著紫色超跑在路上狂飆時，還一度被懷疑正在逃避警方追緝，而遭警員掏槍攔車。

綜合外媒報導，Ray日前赴紐約，披上多明尼加的白色十字架旗幟參加「多明尼加日」大遊行，不料竟在途中巧遇另一位也在參加遊行的百萬實況主好友Fanum，於是Fanum邀約Ray乘坐他的亮紫色藍寶堅尼Urus超跑到紐約街頭飆車，2人還當場開起直播，吸引現場大量粉絲包圍。

由於聚集的人群過度密集，紐約警方立即派員到場查看，Ray與Fanum也在警方疏散人群後開始飆車，但他們的行為卻讓警方誤會2人打算逃避警方追緝，於是警方派出直升機從高空視察情況，Ray一行人更在紅綠燈前被一名員警持槍攔停，要求所有人下車接受盤查。

眾網紅見狀，嚇得大喊「他把槍拿出來了，他為什麼把槍拿出來」，而坐在副駕的Fanum也機警地告訴員警，車上沒有任何槍枝，不過員警依舊強烈要求眾人下車。隨後，Ray被迫中斷直播，但透過直播放送全球的完整經過早已在網上引起瘋傳。

截至目前為止，Fanum與Ray都未在社群做出進一步說明，但有現場粉絲透露，Fanum的蘭寶堅尼Urus當場遭紐約警方扣留，負責駕駛的司機也被警察上銬帶回警局。