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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟466元奪走「公衛文」名譽　羅智強：政治清算下的司法悲歌

▲▼新竹市長高虹安立委任內貪污案共同被告王郁文。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安立委任內貪污案共同被告「公衛文」王郁文。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

前新竹市長高虹安因「詐領助理費」一審判處有罪，而台大13妹中的「公衛文」王郁文，也因助理身分遭判2年，緩刑5年。對此，國民黨立委羅智強昨（30日）表示，也許法官覺得緩刑不用關，已是開恩，但有沒有想過因為這466元可笑的金額被奪走名譽？而檢察官偵訊時「一定要起訴」的那段話還被剪掉，這消失的16分鐘，赤裸裸的政治清算，奪走的不僅是王郁文的名譽，還有司法的貞操。

羅智強於臉書表示，這次想談的不是高虹安，而是一位成為政治惡鬥祭品的助理「王郁文」，王郁文不是公務員，只是一個受雇的年輕助理，每月獲得她當初談定的薪資。

羅智強指出，法官卻認為，王郁文獲核撥的薪資中，有部份為浮報，加加減減算出貪污466元這個數字。但薪水不是王郁文所申報，她是真助理、有加班的事實，也沒有任何貪污犯意。但檢察官就是要起訴，法官就是要判刑，就因為466元，就被判刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年。

羅智強說，王郁文透露，檢察官曾於偵訊時說，「上面指示一定要起訴高虹安，一定要起訴你們這些助理」，原來，為了定「正犯」高虹安的罪 ，必須要有一干「共犯」，以佐證貪污事證確鑿。

羅智強質疑，也許法官覺得判緩刑不用關，已是開恩。但有沒有想過當事人，因為這可笑的金額被奪走的名譽？司法成為標價466元的廉價笑話？他批評，台南光電弊案圖利業者91億、離岸風電被疑啃食台灣2兆、風光兩電讓綠營多少人賺到盆滿缽滿，結果呢？竊鉤者誅，竊國者侯。

最後，羅智強說，王郁文拿到偵訊錄影光碟發現，檢察官說一定要起訴的那段話被剪掉，錄影少了16分鐘，最後檢察官不用負責，反而都還升官。他大嘆，消失的16分鐘，赤裸裸的政治清算，司法悲歌，奪走的不僅是王郁文的名譽，還有自己的貞操。

▼羅智強為王郁文抱屈，痛批司法466元奪走名譽。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲▼羅智強為王郁文抱屈，痛批司法466元奪走名譽。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

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