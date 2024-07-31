他驚見「國小新生男女比」每班都這樣　PTT炸鍋：很正常

▲親戚孩子上國小，班上男女人數為17比11。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「小學新生的男女比...是整個崩潰嗎？」一名網友表示，親戚孩子上國小，該班男女人數分別為17與11人，還得知其他班上女生也都是11人，男生則有16至17人左右，讓原PO驚呼比例不正常「是發生了什麼事？」文章曝光後，網友紛紛感嘆與少子化、傳宗接代有關，「這很正常啊！有錢人比較希望下一代是男丁！」

一名網友在PTT貼出一張113年台北小學新生分班表，他接著表示，親戚孩子今年上小學，班上有17位男同學、11位女同學，而親戚提到「其他每班女生都是11人，男生16至17人。」

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對此，原PO好奇查看名單，班級至少應該有九班，「這個男女比例已經完全不是正常狀況了吧？請問是發生了什麼事？」

文章曝光後，有家長回應「我女兒私校，女生比較多」、「我家今年小六班上17男24女」、「我家中班，班上29個，女生個位數給你參考」、「我的班13男9女，差不多都這樣」、「我姪子台北市小學男女14:12，很正常」、「看過桃園17男：8女後，就覺得這個還好了」、「女兒的班男女14:10」。

其他人則回，「就跟少子化同一個問題源吧，一般人一個都生不了，好不容易能生一個，當然選可以傳宗接代的男生」、「現在還會篩選女嬰？」、「現在高齡都試管，如果又是嫁富二代幾乎都會想辦法搞出男孫」、「現在都富養女兒，公立誰敢讀」、「誰會讓女生讀公立，8+9這麼多」、「台北一班只剩28人喔，那南部慘了」、「這是信義區的博愛國小，已經算是名校了」、「查官方統計資料，總體出生嬰兒性別比跟往年差不多為107，可能這班分配較不平均」。

根據政院性別平等會統計資料顯示，2023年六都出生數部分，台北市男嬰9270名、女嬰8887名；新北男嬰8211名、女嬰7709名；桃園男嬰9132名、女嬰8530名；台中男嬰8897名、女嬰7916名；台南男嬰4814名、女嬰4427名；高雄男嬰8137名、女嬰7452名等，以上述數據顯示，不分縣巿男嬰出生人數皆高於女嬰。

▼2023年六都男女嬰出生人數統計。（圖／ETtoday新聞雲製表）

