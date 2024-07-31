高雄氣爆10年　丙烯外洩「凱旋三路炸成壕溝」造成32死321傷

▲2014年7月31日高雄氣爆事件，造成32死、321傷。（圖／ETtoday資料照）

記者陳詩璧／整理報導

2014年7月31日深夜，高雄前鎮和苓雅區發生連環氣爆，三多一路、凱旋三路等路段嚴重受損塌陷，這場意外，造成32人死亡、321人受傷。經過調查，華運當晚透過榮化管線運送丙烯到榮化大社廠，在過程中外洩所致，受損道路經過5個月左右的修復，才恢復通車。10年過去，地球公民基金會、獨立書店和高師大跨領域藝術研究所合作推出展覽，並推出線上免費觀看影片，更了解這起氣爆意外的發生與問題。

10年前的今天，高雄前鎮和苓雅區，晚上8點多，空氣中漫著一股濃濃的味道，民眾打電話通報，消防人員趕到現場，發現有幾處的水溝蓋冒著白煙，並通知瓦斯公司，當時2間瓦斯公司都說沒有管線埋在附近，消防人員灑水霧做防護跟冷卻，主要用來對不明氣味做防護，並通知環保署到場採化驗，深夜11點多終於確定是「丙烯」。

▲高雄氣爆當天多路段爆炸，柏油路面炸成碎片（2014.07.31)。（圖／網友小芳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當晚，華運透過榮化管線運送丙烯到榮化大社廠，只是三次傳送三次斷送的過程，已有不少丙烯外洩，而在當晚11點35分第三次斷送的15分鐘後，發生連環爆炸，使得凱旋三路、二聖路等道路嚴重塌陷，11點59分，凱旋三路和三多路，路面炸成壕溝。

爆炸當下，有不少的消防人員正在附近做灑水防護，當爆炸從地底往上衝，帶來的火勢和威力，使得整條路上的人員、車輛和附近的房子無一倖免，罹難者中有5名是當晚救災的警消人員，而消防局主秘林基澤和瑞隆分隊小隊長劉耀文遺體一直到事發51天後才找到，321名傷者中有65名重傷。

▲高雄氣爆第二天的狀況，道路變壕溝，爆炸前在現場調查案件的警察受傷，警車被炸到立在路中央。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄氣爆現場，軍方派出人員，到場協助救災。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄氣爆現場，車輛被炸到變形，消防車也遭殃。（圖／ETtoday資料照）

高雄地檢署在事發隔天（8月1日），馬上派人到中油、欣高、欣雄、中石化和李長榮公司，瞭解相關管線配置和事發前後之配送情形，並扣管線圖和相關液壓監控之電腦電磁紀錄。當晚先證人身份傳喚當天操作之李長榮化工公司黃姓、李姓員工，華運倉儲公司洪姓、孫姓員工，了解當天操作及配送之實際情形。

高雄地檢署檢察官為了更確認凱旋三路和二聖路的地下管線有哪些，8月4日前往該地段勘驗，進到箱涵發現裡面有三支管線，分別是中石化的6吋管、中油的8吋管跟李長榮化工的4吋管，檢察官一一請他們下來確認，最後，李長榮化工的代表承認是他們的4吋管破裂，而破掉的地方，長7公分、上下寬各4.5公分。

▲2014年高雄氣爆當晚是丙烯氣體外洩造成。（圖／記者陳詩璧製）

檢察官確認洩漏管線是李長榮化工的，8月4日下午聲請到搜索票後，檢警共30多人，兵分二路，前往李長榮大社廠和華運倉儲前鎮廠搜索，當場查扣榮化公司和華運在氣爆發生前後輸送丙烯的所有資料，以供調查。

檢警調查後，起訴12位關係人，其中榮化前董事李謀偉、時任高雄市府顧問趙建喬一審分別遭判4年、4年10月徒刑，另10位關係人也皆被判處有期徒刑4年以上。經上訴，2020年4月24日公布的二審結果逆轉，法官認為本案過失責任全在高雄市政府，公務員並未針對工程好好把關。高雄高分院宣判僅剩趙建喬、高雄市前下水道工程處工程員邱炳文、以及下水道工程處副工程司楊宗仁3人有罪，其餘全無罪。

▲氣爆受災戶楊伯祿，因車子損害嚴重，提告國賠，求償10萬元，2016年11月14日法院判定受災戶勝訴，獲得賠償4萬元。（圖／ETtoday資料照）



十年過去，地球公民基金會、高師大跨領域藝術研究所和3間獨立書店等合作舉辦「高雄石化氣爆十週年展」，其中台灣科技與社會研究學會和東臺傳播股份有限公司製作高雄氣爆科普影片《打開社會事件S檔案》—「從地底引爆-高雄氣爆」科普影片以高雄氣爆事件出發，透過科學觀點與技術管理層面，探索在產業城市建築安全家園的挑戰，希望從不當科技管理、治理的創傷中找到建立未來平安城市的核心。」這部影片線上免費觀看，但需上網登記。

影片中，氣爆倖存者黛甄提到「當天怎麼爆炸的，完全不記得，醒來之後，就看到道路變成壕溝」，經過送醫治療，成功活下來了，但必須依賴輪椅代步。

▲2014年7月31日高雄氣爆，今年發生第10年，透過Google地圖街景圖，一圖看懂氣爆前、氣爆慘況及修繕後的路況。（圖／記者陳詩璧製）

高雄氣爆罹難者家屬跟高雄市府、業者求償，32名罹難者，每名獲得和解金1200萬元，2015年11月18日全數達成和解，並且在高雄地方法院完成公證手續。而重傷者和解，在2018年4月階段性告終，65名重傷者中有63名簽署和解契約書。