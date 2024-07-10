高雄氣爆求償二審宣判！過失責任「4成變8成」　市府僅獲賠2847萬

▲高雄氣爆時，多處路口如同遭炸彈轟炸。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄2014年7月31日發生石化氣爆，造成32人死亡、321人受傷，高雄市政府替3140位受災者，分6大案提起代位求償訴訟，其中一案今日二審宣判，認定中油無責，市府責任比例從一審的4成提高至8成，重新計算損害數額後，榮化與華運應賠償市府的金額從新台幣7942萬元改為2847萬餘元。對此，高市府表示，尊重司法判決，但將持續上訴。

在氣爆案發生後，高市府除了展開各項重建工作外，第一時間也依民法債權讓與規定，提出代位求償計畫，讓受災者即早脫離訴訟、專心重建家園；而3140位受災者在簽署債權讓與契約後，由市府分六大案提起代位求償訴訟迄今，歷時逾9年尚未確定。

▲高雄氣爆時，多處路口如同遭炸彈轟炸。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

就在氣爆屆滿10年前夕，高雄高分院於今日就六大案的其中一件宣判，認定中油無責、榮化與華運應連帶賠償市府新台幣2847萬餘元及法定利息，市府責任比例8成。高市府對此表示，固然尊重司法判決，但對於法院未能公平追究肇事責任、釐清肇事原因仍深表遺憾。

市府表示，該案二審法院仍然認定中油無責，但中油於民國79年假借申請埋設「輸油管線」名義，實際上卻是石化料輸送管，80年4月完工後一天都沒用，就交給福聚公司（後被榮化併購），私自將油管變成具危險性的石化管線。況且中油本身也是這個管線的使用者，長期用以輸送石化料，只是氣爆當天恰巧輪由華運、榮化輸送及接收丙烯而已，因此中油縱使不是管線所有人，也應該是使用人，自然也應對該管線負有巡檢維護義務，但這部分法院顯然未加審酌。

▲高雄氣爆時，多處路口如同遭炸彈轟炸，救難人員在廢墟中尋找罹難者。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

責任歸咎上，更應著重在追究中油、榮化及華運因大量利用該管線輸送丙烯營運獲得龐大利益，卻長達4,626天未進行任何管線維護、管理及檢測的事實，以致該管線淪為「孤兒管線」乏人問津。

同時，更遑論該管線使用者有能力及時發現管線變薄、鏽蝕，進而汰換管線；況且榮化及華運於氣爆當天確有反覆不當加壓之行為，才是氣爆發生之主要原因，對此判決市府表達深切遺憾。

市府將於六大案陸續收到二審判決書後，對完整判決內容進行研議，分析是否有判決不備理由、理由矛盾之處，及就得據為有利之法律上理由，依法於上訴第三審予以主張，讓整體事件的責任歸屬更為明確。

至於受災者已取得救助金，本案判決金額並不影響受災者權益，市府重申，一定會堅守多退少不補原則，亦即若判決賠償金額變少，受災者已領之補償金額不用退還，若判賠償金額增加，市府會予以補足，故受災者不用擔心權益受損。