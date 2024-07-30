曝憲法法庭後下一步！黃國昌：繼續修法　修到讓大法官沒話可講為止

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記者袁茵／台北報導

面對國會改革釋憲案，憲法法庭19日裁准暫時處分，並預計8月6日進行言詞辯論。民眾黨立委黃國昌表示，自己早就準備好下週的憲法法庭言詞辯論，不過屆時對話的對象並非現場15人，而是台灣的2300萬民眾；而黃國昌也透露，等到憲法法庭結束，就看大法官用什麼理由宣告什麼條文違憲，自己則會一直修法，修到大法官沒話可以講為止。

黃國昌30日與民眾黨新北市議員陳世軒一同進行「蝦會事，蝦場瞧」直播，身為主持人的陳世軒詢問對於8月6日憲法法庭言次辯論的想法為何？黃國昌回應，「就是把話說清楚，對歷史負責，下一次在憲法法庭我要講的話，我可以跟大家講白了，要對話的對象，其實不是坐在上面的15個人，而是台灣人民跟台灣民主歷史。」

黃國昌提及，大法官裁准暫時處分後，外界有很多批評都跑出來，連「理論大師」前民進黨立委林濁水都批評行政院釋憲理由膽大包天，就知道這個暫時處分到底有多扯。

▲民眾黨立委黃國昌與民眾黨新北市議員陳世軒進行「蝦會事 蝦場瞧」直播。（圖／陳世軒辦公室提供）

黃國昌舉例，美國共和黨總統候選人川普前陣子被槍擊，其國安特勤一定有問題，而國安特勤局長到美國國會作證時，第一句話就是宣示「不能說謊」，若說謊就得接受處罰，這對有上百年歷史的西方民主國家來說是common sense (基本道理），就跟去法院作證不能說謊一樣，結果這在台灣大法官眼裡，卻認為「要求對說謊官員課以刑責」是破壞自由民主的憲政秩序，「我講句不客氣的話，台灣自由民主憲政秩序，什麼時候這麼廉價？」

黃國昌強調，「下週憲法法庭準備好了沒？（我）早就準備好了！但我很坦白的跟大家講，對話對象不是那15個人，對話對象是台灣2300萬人，以及台灣民主發展歷史。」民進黨自詡是推動台灣民主進步的推手，但當掌握權力太久、滋味太甜美，就不想受到任何形式監督，用自己任命的大法官阻礙推動國會改革，「民進黨現在已經不是台灣民主進步的推手，這招牌可以直接拆掉、丟到垃圾桶裡面去了，他們已經成為台灣民主進步的絆腳石。」

陳世軒詢問，從去年民眾黨提出國會改革理念至今，有無料到會走上憲法法庭這一步？黃國昌坦言「有」，民進黨在阻擋國會改革所使用的伎倆，他其實沒有很意外，若去找今年3、4月黨團協商或委員會討論的畫面，可看到民進黨團總召柯建銘恐嚇「太陽花會回來」、「佔領立院會回來」，這在恐嚇的同時，其實就是把自己準備要做的事說出來了，「但我唯一沒料到的事，就是他們會做到這麼沒有下限。」

不過，黃國昌認為，將歷史拉長來看，這只是台灣民主發展道路上的一點點小顛簸，「憲法法庭完，我就看你用什麼理由宣告什麼條文違憲，然後我就一直修，修到讓大法官沒話可以講為止！」

聽聞黃國昌接下來的目標，陳世軒驚訝地追問，倘若憲法法庭宣布最後都違憲怎麼辦？黃國昌直言「不可能！就繼續往下修，不要停！繼續修！」不過行政院也可以繼續提釋憲，但這絕對不會是無限循環，只是會讓改革道路變得顛簸、時間拖長，但一定會慢慢往前。