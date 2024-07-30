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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院指定翁柏宗任NCC代理主委　藍委怒：不尊重立法院

▲▼通傳會副主委翁柏宗出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲翁柏宗。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院今天去函國家通訊傳播委員會（NCC），指定現任副主委翁柏宗延任，並代理主委。國民黨立委翁曉玲痛批，行政院此舉是趁著《國家通傳會組織法》尚未上路前，偷渡翁柏宗續任，非常不尊重立法院，且用舊法指定翁柏宗任代理主委，也違反民主原則。

立法院17日三讀通過NCC組織法修正案，刪除現任NCC委員延任條款，行政院為避免8月1日起，NCC沒有主委，今去函NCC，指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委。

翁曉玲說，這次通過法案非常多，NCC組織法修正案三讀通過是16日，立法院秘書處29日正式送行政院，送行政院再到總統公布可能有10天左右的空窗期，行政院應該尊重新法，讓4位NCC委員卸任，也不需要指定代理主委，只是看起來行政院不尊重立法院三讀通過的新法，也不尊重NCC內部決議。

翁曉玲表示，今上午就有聽到風聲，內部已修正作業要點規定，來維持NCC運作，但無論法案是否公告，法案修正三讀已是事實，行政院偷偷摸摸趁著新法案尚未上路，竟直接函令NCC指定翁柏宗續任，這完全凸顯出行政院不尊重立法權，侵害立法權的核心領域。

翁曉玲認為，按照新法，目前4位NCC委員應卸任離開，不得延任，而現在用舊法指定翁柏宗擔任代理主委，完全違反民主原則。
 

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