江志豐、陳世軒參訪基隆　謝國樑：打造全新音樂場域

▲江志豐、陳世軒參訪基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府攜手必應創造，將沙灣歷史文化園區打造成融合音樂、文創的多功能園區「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」，市長謝國樑今（30日）陪同金曲音樂人江志豐老師及民眾黨新北市議員陳世軒共同體驗，在充滿歷史文化的氛圍中，感受時光足跡與流行產業交織而成的視覺饗宴，對於基隆在謝國樑帶領下邁向音樂城市理想，兩人皆盛讚基隆打造嶄新音樂場域的用心。

音樂才子江志豐老師是土生土長的基隆人，自70年代起便創造出多首膾炙人口的歌曲，是相當具代表性的金曲音樂人；而陳世軒是90年代的年輕人，高中時有機會往演藝圈發展，如今也因工作關係與許多年輕人多有接觸。跨越世代的兩人因為音樂而在「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」相會，給予70年代與90年代的音樂相互交流分享的難得機會，兩位忘年之交以「曾經的你和現在的我」的視角激盪出令人意想不到的驚喜火花。

謝國樑表示，基隆隱藏著非常多高水準的音樂人，期待市府與必應合作可以提供音樂人一個創造自我價值的空間，讓對音樂有興趣的基隆人可以有發揮的舞台，進而鼓勵、培育出更多像是江志豐老師及最新金曲歌后舞思愛等優秀音樂人。

江志豐在基隆出生長大，對這片土地有很深的情感，已經是大師等級的他，去年曾回到基隆並領軍獻唱懷舊金曲音樂會。他提到，「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」是正式的音樂空間，這是基隆的重要突破，也是發展城市音樂展演很重要的一環。音樂不分語言，不論是國、台語歌曲都跟民眾的日常緊緊相連，為生活帶來動力、讓生命充滿力量。有了這樣的場域，未來就可以邀請更多歌手、樂團來到基隆演出，讓音樂更加貼近市民，建立基隆的音樂軟實力。

陳世軒曾獲選為電影主角進入演藝界，雖然現在當選民意代表為民服務，仍不忘關心音樂產業。他分享道，基隆有「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」這樣完善的音樂空間，可以預見未來音樂產業會在基隆更加蓬勃發展，而在新北新莊則引進了日本演唱會場館品牌「Zepp New Taipei」，像最近韓星金秀賢、金智媛都將要在此舉辦見面會，不管基隆或新北，都希望未來能打造更多這樣的展演空間，造福市民朋友。

謝國樑也補充，希望這個音樂空間不只是為專業音樂人打造，更歡迎社團學生參與使用，熱音社、吉他社、流行音樂社甚至嘻哈饒舌社等相關音樂性社團是青年朋友們熱衷的課外活動，期待「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」能成為這些音樂幼苗成長的搖籃，慢慢累積舞台經驗，在基隆發光發熱！