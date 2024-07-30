　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

江志豐、陳世軒參訪基隆　謝國樑：打造全新音樂場域

▲江志豐、陳世軒參訪基隆 謝國樑：打造全新音樂場域。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲江志豐、陳世軒參訪基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府攜手必應創造，將沙灣歷史文化園區打造成融合音樂、文創的多功能園區「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」，市長謝國樑今（30日）陪同金曲音樂人江志豐老師及民眾黨新北市議員陳世軒共同體驗，在充滿歷史文化的氛圍中，感受時光足跡與流行產業交織而成的視覺饗宴，對於基隆在謝國樑帶領下邁向音樂城市理想，兩人皆盛讚基隆打造嶄新音樂場域的用心。

音樂才子江志豐老師是土生土長的基隆人，自70年代起便創造出多首膾炙人口的歌曲，是相當具代表性的金曲音樂人；而陳世軒是90年代的年輕人，高中時有機會往演藝圈發展，如今也因工作關係與許多年輕人多有接觸。跨越世代的兩人因為音樂而在「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」相會，給予70年代與90年代的音樂相互交流分享的難得機會，兩位忘年之交以「曾經的你和現在的我」的視角激盪出令人意想不到的驚喜火花。

▲江志豐、陳世軒參訪基隆 謝國樑：打造全新音樂場域。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑表示，基隆隱藏著非常多高水準的音樂人，期待市府與必應合作可以提供音樂人一個創造自我價值的空間，讓對音樂有興趣的基隆人可以有發揮的舞台，進而鼓勵、培育出更多像是江志豐老師及最新金曲歌后舞思愛等優秀音樂人。

江志豐在基隆出生長大，對這片土地有很深的情感，已經是大師等級的他，去年曾回到基隆並領軍獻唱懷舊金曲音樂會。他提到，「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」是正式的音樂空間，這是基隆的重要突破，也是發展城市音樂展演很重要的一環。音樂不分語言，不論是國、台語歌曲都跟民眾的日常緊緊相連，為生活帶來動力、讓生命充滿力量。有了這樣的場域，未來就可以邀請更多歌手、樂團來到基隆演出，讓音樂更加貼近市民，建立基隆的音樂軟實力。

▲江志豐、陳世軒參訪基隆 謝國樑：打造全新音樂場域。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳世軒曾獲選為電影主角進入演藝界，雖然現在當選民意代表為民服務，仍不忘關心音樂產業。他分享道，基隆有「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」這樣完善的音樂空間，可以預見未來音樂產業會在基隆更加蓬勃發展，而在新北新莊則引進了日本演唱會場館品牌「Zepp New Taipei」，像最近韓星金秀賢、金智媛都將要在此舉辦見面會，不管基隆或新北，都希望未來能打造更多這樣的展演空間，造福市民朋友。

謝國樑也補充，希望這個音樂空間不只是為專業音樂人打造，更歡迎社團學生參與使用，熱音社、吉他社、流行音樂社甚至嘻哈饒舌社等相關音樂性社團是青年朋友們熱衷的課外活動，期待「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」能成為這些音樂幼苗成長的搖籃，慢慢累積舞台經驗，在基隆發光發熱！

▲江志豐、陳世軒參訪基隆 謝國樑：打造全新音樂場域。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►鷄籠中元祭170周年主視覺亮相　「吉」字象徵基地昌隆

►基市府攜手星宇航空公私協力　打造基隆火車站南站候車亭

►希望之丘兒童共融遊戲場啟用　邱佩琳：讓基隆變得更好

►超強卡司精彩不斷！基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
英跳水王子奧運奪銀　採訪中被兒丟果汁杯
快訊／林子翔碰南韓「大魔王」金優鎮　0比6落敗無緣16強
百萬YTR見面會挨批「爛到不行」！他發下跪照道歉
海軍遺失槍枝竟買玩具槍混充　指揮官與營長慘了
陸「翻船案」今落幕！國台辦最新發聲
快訊／林子翔6比2擊退對手　挺進射箭個人賽32強
少女激情被閨蜜偷拍外流！　男友瞎掰慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

江志豐、陳世軒參訪基隆　謝國樑：打造全新音樂場域

颱風前移除高風險樹木　專業護樹與民眾安全並重

新北碧華國中引進社會醫療資源　照顧運動團隊暨教職員工健康

「台日交流高峰會」一日城市參訪　台南貼心備好禮讓外賓滿載而歸

彰化和美突傳一聲巨響停電！居民嚇到　台電證實：八哥誤觸避雷器

宜蘭半世紀老店「味芳海鮮園」8／15熄燈！老闆不捨曝原因

交通受阻照常舉辦！花蓮跆拳錦標賽　選拔優秀選手進軍全國賽

百人參與百年鹽田復原行動　守護永續台南

兼顧文化保存與傳承　4大特色！太巴塱青年會所獲卓越建設獎

花蓮知卡宣公園受災嚴重！月底恢復開園　七夕市集熱鬧登場

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

江志豐、陳世軒參訪基隆　謝國樑：打造全新音樂場域

颱風前移除高風險樹木　專業護樹與民眾安全並重

新北碧華國中引進社會醫療資源　照顧運動團隊暨教職員工健康

「台日交流高峰會」一日城市參訪　台南貼心備好禮讓外賓滿載而歸

彰化和美突傳一聲巨響停電！居民嚇到　台電證實：八哥誤觸避雷器

宜蘭半世紀老店「味芳海鮮園」8／15熄燈！老闆不捨曝原因

交通受阻照常舉辦！花蓮跆拳錦標賽　選拔優秀選手進軍全國賽

百人參與百年鹽田復原行動　守護永續台南

兼顧文化保存與傳承　4大特色！太巴塱青年會所獲卓越建設獎

花蓮知卡宣公園受災嚴重！月底恢復開園　七夕市集熱鬧登場

北市實踐大學傳「學姐如廁」遭偷拍　當場抓包嫌竟是在校學弟

陳冠偉傳球失誤又再見暴投　味全延長賽不敵台鋼吞下4連敗

江志豐、陳世軒參訪基隆　謝國樑：打造全新音樂場域

曝憲法法庭後下一步！黃國昌：繼續修法　修到讓大法官沒話可講為止

颱風前移除高風險樹木　專業護樹與民眾安全並重

「抱卵母蟹」8至12月禁捕售　漁業署：違者最高罰15萬元

新北碧華國中引進社會醫療資源　照顧運動團隊暨教職員工健康

快訊／林子翔碰南韓「大魔王」金優鎮　0比6落敗無緣16強

詐領租金補貼占溢領比例極低　國土署：將主動追回

北斗機車行大火釀3死　檢察官勘察完發聲了

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

地方熱門新聞

宜蘭味芳海鮮園8／15熄燈！老闆曝原因

彰化和美傳巨響停電　台電：八哥誤觸避雷器

淹水戶補助　屏東宣布加發1.5萬

花蓮2地區明停班停課！

台南市府攜手成大 開辦「勞工領袖大學菁英班」

水里鄉三十甲地區陷土石流路斷37戶80人交通受阻

高雄大樓3天抽乾　里長頭痛800輛泡水車

台鐵軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人

協助重整家園淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！

第10屆台日交流高峰會台南盛大登場

嘉義市鐵路高架北興陸橋段　實施限高及夜間封閉交維

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

凱米過境一片狼籍！雲林縣榮民服務處動員送暖

林內鄉長劉姿言遭罷免！結案　198份連署無正本「不成立」

更多熱門

相關新聞

威力彩2.57億獎落基隆　老闆曝開出前有異象

威力彩2.57億獎落基隆　老闆曝開出前有異象

29日開出威力彩頭獎2.57億元一注獨得，獎落基隆市仁愛區愛一路67號1樓「五路財神電腦彩券行」，林姓老闆今（30）日表示，前幾天就有異象，一群鳥在附近飛來飛去，沒想到會開出頭獎。

拆樑成功明年恐爆大罷免潮？　藍委：綠軍也會遭殃

拆樑成功明年恐爆大罷免潮？　藍委：綠軍也會遭殃

公視宣傳「拆樑」　王鴻薇：已向NCC、市選委會檢舉

公視宣傳「拆樑」　王鴻薇：已向NCC、市選委會檢舉

轟公視宣傳「罷樑」成側翼　 羅智強揭：柯文哲、韓國瑜都曾受害

轟公視宣傳「罷樑」成側翼　 羅智強揭：柯文哲、韓國瑜都曾受害

西裝男大鬧麥當勞！被壓制畫面曝光

西裝男大鬧麥當勞！被壓制畫面曝光

關鍵字：

基隆謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

台北超商寶可夢機台大撤場

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面