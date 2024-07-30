北斗機車行大火釀3死　檢察官勘察完發聲了

▲彰化北斗鎮大火奪3命，彰檢指派朱健福檢察官到場。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化縣北斗鎮中山路一棟4樓透天厝今(30)日清晨6時許發生嚴重火警，警消據報到場後救出屋內6人，釀2男1女送醫搶救後宣告不治，另2人受傷送醫，莊姓屋主以關係人身分被通知前往作筆錄，彰化地檢署指派檢察官朱健福火速到火場進行勘察，隨後到殯儀館進行相驗釐清死因，要查明相關刑事責任。

▲彰化北斗鎮大火奪3命。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化地檢晚間指出，針對今日北斗機車行釀3死案，作偵辦進度說明，並表示，本署獲悉後立即指派檢察官朱健福，全程掌握救災進度，以迅速撲滅火勢、救援受困人員為最高原則。滅火救援工作完成，朱健福檢察官立刻前往現場，進行現地勘察，確認本次火警造成3人不幸罹難。

▲電動機車躺在門邊。（圖／記者唐詠絮攝）

檢察官下午展開死者遺體相驗工作，同步進行釐清火災發生原因、查明有無相關刑事責任等偵查作為，並強調務必查明事實真相。

同時，財團法人犯罪被害人保護協會台灣彰化分會立即派員，向火場罹難遺屬伸出援手，企盼能立即協助被害人遺屬，解決困境撫平傷痛，以利重建生活，發揮柔性司法保護功能。

▲彰化北斗鎮大火奪3命。（圖／民眾提供）