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社會 社會焦點 保障人權

北斗雙拼透天內部慘況曝！32間房遭燒爛燻黑　3死者身分曝光

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣北斗鎮中山路一棟4層樓雙拼透天厝今(30日)清晨6時許發生惡火，造成2男1女不幸喪命，初步調查，透天厝加上平房總共被分成32間房間，除了3間為莊姓屋主自留外，其餘皆出租給外部人士，而內部的慘況也曝光。

▲▼ 彰化北斗透天厝火警釀3死，內部慘況曝光 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化北斗透天厝火警釀3死，內部慘況曝光 。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

本次發生火災的建物為2棟拼在一起的4層樓透天厝，內部分為1樓南側3間、北側1間，2樓南側4間、北側4間，3樓南側4間、北側4間，以及4樓連棟加蓋有9間，加上1樓左側平房還有3間，合計共有32間，除了3間是屋主自住外，其餘29間全都出租；而內部套房、雅房都有，每個月租金3800至5000元不等、水費150元，電費也並非每間都收。

▲▼ 彰化北斗透天厝火警釀3死，內部慘況曝光 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

火災後的內部照中，有些較嚴重的房間已被燒毀，影響較小的房內牆壁則被黑灰焦油覆蓋，也可以看出房間雖小，但冷氣、廁所、陽台等等基本設施都包含在內。

▲▼ 彰化北斗透天厝火警釀3死，內部慘況曝光 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

協助搜救的消防第四大隊副隊長江錦松透露，當下房東也不太清楚裡面究竟住了多少人，因此同仁只能逐間搜索，加上很多隔間都上鎖，又增加搜索時間，最終救出58歲顏男、27歲黃男、26歲蕭女時已無生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治。

▲▼ 彰化北斗透天厝火警釀3死，內部慘況曝光 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 彰化北斗透天厝火警釀3死，內部慘況曝光 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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