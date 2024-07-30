凱米侵台前夕縱走「南二段」3登山客失聯9天　最新搜救進度曝

▲颱風前夕「縱走南二段」！3登山客失聯9天，搜救人員入山救援。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風襲台前夕，有3名登山客從台東縣入山縱走「南二段」，不料在登上雲峰時遇到颱風，22日隨即失聯，至今已進入第9天。高雄市消防局分2梯次，共派6名搜救人員會合，入山展開搜救，預計今日抵達塔芬谷山屋確認失聯三人是否留滯山屋，明天也將前往拉庫音溪山屋確認是否有失聯者蹤跡。

▲高雄市消防局分2梯次派6名搜救人員入山搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

20日凱米颱風襲台前夕，3名登山客從台東縣向陽登山口入山，原本預計26日從南投縣信義鄉東埔登山口離開，結果，22日在準備登上雲峰時遇到颱風，初估應在轆轆谷山屋或塔芬谷山屋躲避，但卻自此失聯，家屬焦急報案。

▲搜救隊預計今日抵達塔芬谷山屋確認失聯三人是否留滯山屋。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市消防局分2梯次派6名搜救人員入山搜救，第六大隊第三梯次今（30）日由轆轆谷山屋沿途搜索前往塔芬谷山屋，預計今日抵達塔芬谷山屋確認失聯三人是否留滯山屋。

第四梯次則預計由向陽遊客中心前往嘉明湖避難山屋，預計明（31）日前往拉庫音溪山屋確認是否有失聯者蹤跡。