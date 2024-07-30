高雄美國學校前「箱涵頂版下陷」！　緊急封道

▲翠華路美國學校前箱涵頂版緊急搶修工程 。（圖／高雄市水利局提供）

文／中央社

位於左營區的高雄美國學校前的南下快車道，經例行性箱涵巡檢，發現頂版嚴重下陷，水利局今天表示，辦理緊急搶修工程，今天起至8月6日施工，原有3道快車道將封閉至1車道管制。

高市水利局今天新聞稿表示，左營區翠華路、新莊一路與勝利路口的高雄美國學校前的南下快車道，經例行性箱涵巡檢發現頂版嚴重下陷，損壞範圍長7公尺，寬3.6公尺。

水利局指出，因有道路下陷影響行車安全之虞，辦理緊急搶修工程，施工時間預計今天起至8月6日，如遇天候不佳再異動。施工期間將引導部分南下車流往慢車道，原有3道快車道將管制封閉至1車道，提醒市民改道。

水利局表示，會加強布設安全措施及交管人員協助指揮交通，呼籲用路人行經路段放慢速度，並依標誌、標線及交通指揮人員指揮行駛，以確保行車安全。

此外，颱風凱米過境，工務局今天表示，在多日劇烈的短延時強降雨後，為維護路面行車順暢與安全，工務局道路養護工程處加強例行性巡查、維護與修繕，以維護行車順暢與安全。

工務局指出，若發生道路掏空事件時，工務局挖管中心依照高雄市道路路基掏空預防及處置SOP，釐清各管線單位勘查處置情形，如無管線因素者，即予灌漿回填。