小小警察體驗營登場　黃偉哲盼孩子體驗闖關樂趣習得守法觀念

▲台南市政府舉暑期小小警察體驗營活動，於永康警分局進行開訓儀式，40名小朋友換上特製的迷你制服一齊來闖關，市長黃偉哲現身會場，與小朋友同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府舉辦2024年暑期小小警察體驗營活動，27日於永康警分局進行開訓儀式，40名小朋友換上特製的迷你制服一齊來闖關，市長黃偉哲特別現身會場並表示，法治觀念的維護與紮根十分重要，期盼每位小小警察從遊戲中快樂學習，留下美好的暑假回憶。

黃偉哲表示，民眾對於警察這份職業往往都有著嚴肅、較難親近的印象，感謝警察同仁舉辦體驗活動，更謝謝每位家長的支持，希望透過小小警察體驗營活動，讓孩子們從小習得守法觀念及實用知識外，也體驗警察工作辛苦的一面，促進警民關係。

黃偉哲也提醒小小警察把在體驗營所學到的知識與經驗帶回家中，與家中的成員長輩分享，當家人接到可疑電話時，也記得提醒可能是詐騙電話，要趕快撥打165反詐騙專線或是110報案電話找警察協助，讓反詐種子向下紮根，深入家庭日常生活中，擴大宣導能量及成效。

警察局表示，市府鼓勵學童於暑假期間參與健康正向的活動，本次體驗營共設計有「婦幼安全」、「交通安全」、「指紋鑑識」、「反毒防詐情境劇」及「警察裝備體驗」等五道關卡，小小警察可透過關卡進行角色扮演，於遊戲互動中學習防罪與道安知識，讓法治觀念從小紮根，同時也讓參與者們從中瞭解警察的工作內容，進而親近並認同警察這項職業。

活動開場由警察局人員帶領小小警察一起熱場跳舞，並分組進行闖關遊戲，市長黃偉哲一一爲小朋友們加油打氣，祝福闖關成功，現場氣氛熱鬧。，市議員李鎮國、楊中成、朱正軒、黃肇輝到場表達支持。