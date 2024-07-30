越式洗髮有「新服務」！　妹子一看照片快哭了：好險有張開眼睛

▲原PO去越式洗髮。（圖／翻攝爆廢1公社）

圖、文／CTWANT

近年越式洗髮在台灣掀一股潮流，讓顧客能體驗皇帝享受，不過一次要1500元，不算便宜，近日一名網友說，她去洗頭小姐說可以幫拍照，還放了花朵當背景，看到照片快哭出來。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》發文，「強烈建議越式洗髮可以用花瓣當背景，好險我有張開眼睛，其實那天服務小姐非常熱心，我說我第一次體驗，她可以幫我拍照，然後說可以幫我放一些花更美，我那時躺著也看不到她放了什麼，我以為是花瓣，後來看到照片整個笑出來，真的好險我有表情，不然都快哭出來了。」

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從照片中可見，原PO身旁有一堆蓮花裝飾，看起來跟大體有幾分神似。文章曝光後，網友紛紛留言「還好音容宛在」、「台北代表上香」、「沒睜眼拍照，我會鞠躬喔」、「好像要牽引西方的畫面」、「跟妳不認識，為什麼讓大家覺得好像來到告別儀式啊」、「真的好險你有笑容」、「很夢幻的照片美美滴，但看到妳的文章我瞬間跑出，子孫代代開賓士有沒」。

據悉，越南式洗髮最大特色為尊榮服務，除了洗頭還能腳底按摩、剪指甲等，也能挖耳朵，讓人全身放鬆，行情大約為90分鐘1500元。

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