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快訊／最新一波全國中高階警官調動　33名縣市主秘分局長名單曝

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）
▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署30日16時發布全國中高階警察人員升遷人事派令，共有33名2線4星及3線1星的中高階警官調動，其中包含地方縣市警局主秘、督察、科室主管、分局長及直轄市督察、警政署科長等主管職缺、以包含警政署和各警察機關職務等階最高列警正一階的重要警職職缺；警政署表示，因1月16日警界多人屆齡退休及陞職，本次大規模調動屬職務連動調整。

警政署表示，經警政署長張榮興邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，共同就適任人選之品操學能、工作績效，及依職務循序歷練、單位衡平、職期地區調整等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整完整派令名單如下：

一、警政署科長
1、臺南市政府警察局督察蘇保安調任警政署保安組科長
2、警政署教育組科長施佳增調任警政署後勤組科長
3、桃園市政府警察局督察江慶斌調任警政署教育組科長
4、警政署交通組科長吳明后調任警政署秘書室科長
5、新北市政府警察局督察邱紹雄調任警政署交通組科長

二、直轄市政府警察局第四序列督察
6、警政署秘書室科長蔡政恩調任新北市政府警察局督察
7、臺南市政府警察局督察李宇桂調任新北市政府警察局督察
8、新竹市警察局主任秘書陳信璁陞任臺北市政府警察局督察
9、嘉義縣警察局督察長陳盈菖陞任臺南市政府警察局督察
10、屏東縣政府警察局督察長方秋梅陞任臺南市政府警察局督察
11、嘉義市政府警察局督察長謝政憲陞任臺南市政府警察局督察

三、第五序列主任秘書、督察長
12、澎湖縣政府警察局主任秘書林昆達調任新竹市警察局主任秘書
13、臺東縣警察局主任秘書蘇偉荃調任屏東縣政府警察局督察長
14、連江縣警察局督察長郭志豪調任嘉義市政府警察局督察長
15、南投縣政府警察局南投分局分局長胡淑淨調任澎湖縣政府警察局主任秘書
16、嘉義縣警察局民雄分局分局長莊思神調任嘉義縣警察局督察長
17、嘉義市政府警察局第二分局分局長簡彥匡調任臺東縣警察局主任秘書
18、嘉義市政府警察局第一分局分局長何明祥調任連江縣警察局督察長

四、縣（市）政府警察局分局長
19、彰化縣警察局芳苑分局分局長洪秋賢調任南投縣政府警察局南投分局分局長
20、嘉義縣警察局朴子分局分局長吳俊德調任嘉義縣警察局民雄分局分局長
21、屏東縣政府警察局東港分局分局長林志弘調任嘉義市政府警察局第二分局分局長
22、雲林縣警察局虎尾分局分局長吳正文調任嘉義市政府警察局第一分局分局長
23、苗栗縣警察局大湖分局分局長宋俊良調任彰化縣警察局芳苑分局分局長
24、嘉義縣警察局布袋分局分局長林思妙調任嘉義縣警察局朴子分局分局長
25、臺東縣警察局大武分局分局長高志正調任屏東縣政府警察局東港分局分局長
26、嘉義縣警察局中埔分局分局長方子欽調任雲林縣警察局虎尾分局分局長
27、宜蘭縣政府警察局三星分局分局長林俊廷調任花蓮縣警察局吉安分局分局長
28、屏東縣政府警察局恆春分局分局長黃文智調任苗栗縣警察局大湖分局分局長
29、新北市政府警察局蘆洲分局偵查隊隊長郭懷澤陞任屏東縣政府警察局恆春分局分局長
30、雲林縣警察局人事室主任吳永森調任嘉義縣警察局布袋分局分局長
31、臺南市政府警察局新營分局保安民防組組長莊于瑩陞任臺東縣警察局大武分局分局長
32、臺中市政府警察局清水分局督察組組長曾裕景陞任嘉義縣警察局中埔分局分局長
33、新北市政府警察局新莊分局交通組組長陳俞佐陞任宜蘭縣政府警察局三星分局分局長


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