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社會 社會焦點 保障人權

三重警遭毒駕撞死　警政署長張榮興：警車採購可能改規格標

▲警政署長張榮興受訪談本次高階警察人事升遷的綜合考輛。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署長張榮興受訪談本次高階警察人事升遷的綜合考量。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

警政署16日下午發布包含直轄市局長、分局長及保安總隊、港警、航空、鐵路警局長等高階警察人事命令，外界最關心的是警政委員林國清升任台南市警局長，並非外傳的顏旺盛，對此警政署長張榮興受訪表示：綜合考量學經歷和歷練，林國清擔任台南市警局長「適才適所」，針對林士傑槍擊命案，他要求林國清到任後馬上進入狀況，盡早破案。至於外傳顏旺盛調任台南局長的說法，張榮興當面闢謠「本來就沒有這消息」。

針對日前基隆八堵警員在值班台值勤、及三重警員開車巡邏停等紅燈被撞身亡意外，警政署定調「一定會從優撫恤」，雖然現行規定因公殉職、因公死亡定義上不同，張榮興認為，「目前只有搶救協助救災、執行具體逮捕勤務、遭受生命危險才算、殉職定義太狹窄。」

張榮興說，未來警政署會協調主管機關，把因公殉職定義放寬，只要是執行勤務遭受暴力、意外死亡就能以因公殉職領用相關撫卹慰問金。基隆八堵和新北三重的警員殉職案，「每個個案至少都會超過2000萬元以上。」

張榮興表示，未來為了兼顧基層警員的安全，警車採購可能會從最低價格標轉變成規格標或者比較有利的標案形式採購，並考量車種、設計規格安全性，雖然價格會變高，保養費用也會提高，採購階段會再跟中央爭取預算。

張榮興並解釋本次高階警察人事挑整原則，在繁重危勞職位任職一年，等於在勤務較為輕鬆的單位任職兩三年的工作量，調整晉升職位將以工作能力為考量，未來有能力的幹部都可以去爭取，「工作繁勞程度要和往後升職發展性成正比」。張榮興說，這是他當年當分局長累積的用人經驗，本次派令的晉升名單「都尊重各地機關主官的推薦人選」。

被在場媒體詢問到迄今尚未破案的台南林士傑槍擊案，張榮興表示，目前槍手及幕後集團的可能犯案動機，都在排查中，對於外界認為案件陷入膠著，張榮興微笑回應「胸有成竹」，表示近期林士傑槍擊命案將有重大突破。

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