三星6月擊敗蘋果成銷售王原因曝光　紅米登上前五單機銷量攀升24%

記者蘇晟彥／綜合報導

傑昇通訊 30日公布 2024 6月份台灣智慧型手機銷售量Top 5，在本月共售出超過40萬台手機，對比去年上升13%。對此，傑昇通訊分析，台灣智慧型手機市場因「蘋果AI」將在年末登場，果粉提前觀望，導致蘋果手機銷量明顯放緩，讓三星在本月登頂，以市占率29.6%擊敗蘋果29%，而第三至第五名的品牌分別為OPPO（14.7%）、vivo（7.6%）及Redmi（7.5%）。

▼因果粉觀望年末新機發表，讓三星在6月擊敗稱王。



台灣6月智慧型手機市場一哥換人做，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，果粉觀望期提前，不僅助長三星奪冠，也讓蘋果銷量及銷售額下滑12%，成為五大品牌衰退最多的苦主，進一步觀察市占五大品牌的銷量與銷售額，實際上全數衰退近一成，無一倖免；傑昇通信坦言，全球智慧型手機的換機週期自疫情後的43個月，時至今日又延長至51個月，用戶換機速度降低，手機市場競爭加劇，才是這波衰退的主因，就連6月底3G關台想衝尾盤刺激買氣，也只是拉升5G用戶數成長。

三星本月整體銷售量較蘋果多出近3千台手機，以市佔率29.6%險勝蘋果，成為本月的台灣手機市場領導者。但從品牌前三名機型來看，本月台灣手機銷售冠軍雖由三星Galaxy A55（8GB/256GB）蟬聯，與第二名的Galaxy A15（4GB/128GB）單機平均有4%的下降；傑昇通信認為，前三名機型中的Galaxy A55（8GB/128GB）銷量成長7%，擠下Galaxy S24 Ultra排名第三，顯見消費者對中階A系列手機的好感度不斷提升，仍是品牌銷售的主力機型。

市佔率29%排行第二的蘋果，當前的iPhone 15系列已經來到銷售末期的，目前開始以剛性需求的果粉優先換機，更看重手機的耐用性和實用性，而非追求更快的換機速度，也因此iPhone 15（128GB）名次再往前進，終於在上市的第九個月成為最暢銷的iPhone；傑昇通信認為，儘管果粉消費放緩的觀望效應，使三星在銷售量上超越蘋果，但在銷售額方面，蘋果不僅佔有超過一半的市場份額，還遠超第二名的三星，預期蘋果在新機上市後，將重返市場領導地位。

值得注意的是，蘋果官方指出，生成式AI功能只會下放iPhone 15 Pro Max（256GB）及iPhone 15 Pro（256GB），但這兩款機型的銷量在本月仍雙雙下跌15%；傑昇通信坦言，iPhone 16 Pro系列上市各種爆料，包括旗艦系列儲存空間可能全面改由256GB起跳，但官方定價是否凍漲仍在未定之天，若新機價格提高，且前代旗艦機下架的慣例，那麼市場可能會出現更大的價差，影響消費者購買決策，而目前下滑的銷量是否反映市場去化的速度，仍需進一步觀察。

此外，台灣3G關台讓智慧型手機市場短暫復甦，但好景不長，中國品牌OPPO、vivo及紅米，本月品牌銷量平均都有4成的跌幅，所幸前三名的單機成績還不錯，像是市占14.7%的OPPO， 空機價免五千的A79及A38在專案合作的加持下，銷量最多增加4%；而市占率7.6%的vivo，以新機vivo Y38（8GB/256GB）表現亮眼，單機銷量成長18%。至於市占率7.5%的紅米，更是換機族群首選，CP值最高的紅米Note 13（8GB/256GB）單機銷量攀升24%，成長最多。