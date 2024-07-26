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嘉義水上鄉積水未退　橡皮艇緊急出動...水中吊掛民生物資

記者翁伊森／嘉義報導

凱米颱風暴風圈26日清晨離開台灣本島，中央氣象署雖解除颱風警報，但嘉義縣多處超大豪雨造成淹水災情，縣長翁章梁上午在水上鄉長林緗亭陪同下，特別趕往水上鄉公所內探視收容民眾，並前往至美上美社區關心淹水情形。

▲▼ 凱米颱風致災 翁章梁赴水上美上美社區視察淹水情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 凱米颱風致災 翁章梁赴水上鄉美上美社區視察淹水情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 凱米颱風致災 翁章梁赴水上美上美社區視察淹水情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 凱米颱風致災 翁章梁赴水上美上美社區視察淹水情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說明，目前嘉義縣撤離約400人，收容人數統計至26日上午9點共258人，安置在水上鄉公所的共有57人；此次鹿草鄉與水上鄉災情嚴重，縣府將全力協助居民盡早恢復正常生活。

▲▼ 凱米颱風致災 翁章梁赴水上美上美社區視察淹水情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

隨雨勢逐漸和緩，翁章梁說明，目前八掌溪等相關溪流不再溢堤，整體水位逐漸下降，已協調相關單位將水門打開，透過重力排方式，儘速將社區內積水排出。

▲▼ 凱米颱風致災 翁章梁赴水上美上美社區視察淹水情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

接著，退水後便要立即進行家園重建與復原，翁章梁承諾將邀集中央、軍方及鄉鎮市公所協助社區進行環境整潔消毒並安排義診，期盼盡早讓村莊盡快恢復原貌，讓居民恢復正常生活。

▲▼ 凱米颱風致災 翁章梁赴水上美上美社區視察淹水情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

現場救難人員以橡皮艇載送物資、分送餐點給仍留在家中的居民，另也將有急迫需求的居民載離淹水區域；其中一名年輕媽媽抱著嬰孩搭乘橡皮艇，冒雨先行離開泡水家園，為方便女子順利下橡皮艇，救難人員也貼心接手抱住嬰孩，女子頻頻感謝救難人員的協助，場面溫馨，令人動容。

▲▼ 凱米颱風致災 翁章梁赴水上美上美社區視察淹水情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

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