2.3億打造「零日攻擊」找沈伯洋任顧問　趙少康：幫民進黨助選？

▲趙少康質疑民進黨又要搞認知作戰。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

以台海戰爭為背景的電視劇《零日攻擊》即將在明年上映，此劇耗資2.3億元，該劇由聯電創辦人曹興誠投資、黑熊學院院長沈伯洋擔任總顧問，清一色正綠背景，遭質疑是「綠色軍教片」。前中廣董事長趙少康今（30日）對此直言，此劇在明年推出，剛好是選舉年，顯然又是民進黨為了選舉的認知作戰，質疑這部片是否多數由政府出資，民進黨明目張膽在選舉年做這種事，問題很大。

隨《零日攻擊》預告片上映，故事架空在解放軍登陸金門開戰的背景，這部戲的顧問群也跟著曝光，總顧問是國安會前副秘書長林錦昌，另有綠委沈伯洋、文總秘書長李厚慶、國防研究院所長蘇紫雲等人，清一色的「正綠」背景。出資者除曹興誠外，其餘文化部、文策院、中華電信、高雄市政府等，都是政府單位，被質疑是「綠色軍教片」。

趙少康點出，為何會在明年推出這部片，是否又跟選舉有關？明年正好開始選縣市長、議員，且從預告片就已經開始抹紅很多人，未來也可能抹紅政治人物，根本是民進黨的認知作戰。

趙少康批評，這部片花了2.3億元，文化部就補助7000多萬，至於曹興誠到底出了多少他也沒說，若是曹個人出大部分的錢，自己當然沒意見，但如果是政府出大部分幫民進黨助選，這個問題就很大，瓜田李下總要避一避吧！還明目張膽在選舉年度做這種事，以前總說黨政軍要退出這個退出那個，現在民進黨是毫不忌諱，全部進去了。