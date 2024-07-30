蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」　iOS 17.6重要錯誤修復、安全性更新

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果30日推出 iOS 17.6 和 iPadOS 17.6 更新，距離上次更新長達70天，本次預計將會是「17」系列最後一次更新，但這次官方特別強調「所有用戶都要更新」，將提供重要錯誤修復、安全更新等20處問題。此外，蘋果也釋出針對舊機型的 iOS 16.7.9、iOS 15.8.3，讓9年前的神機「iPhone 6s」可以持續更新。

▼蘋果推出iOS 17.6更新，並提醒用戶「都要更新」來修復重要錯誤。 （圖／翻攝macrumors）



時隔70天，蘋果再度釋出 iOS 17.6 和 iPadOS 17.6 更新，本次將提供重要錯誤修復、安全更新，官方建議所有用戶都要進行更新，確保手機運行順暢。對此，這個版本可能是「 iOS 17、 iPadOS 17」最後一次更新，因為iOS 18預計將於9月發布正式版。

除了較為新型的手機外，蘋果也罕見的針對舊機型發布 iOS 16.7.9、iOS 15.8.3 兩版本；iOS 15.8.3 兩版本將針對iPhone 6s、iPhone 7等舊型手機進行升級，讓歷久不衰的9年神機「iPhone 6s」可以繼續再戰。而 iOS 16.7.9則是針對iPhone 8系列，將進行修補防止惡意軟體、意外關機等情形。

此外，儘管這次仍有針對8、9年前機型提供更新服務，但根據外媒指出，有可能在2025年秋季將會停止相關的維修、更新，建議消費者可以趁著16上市，進軍「蘋果AI」行列。而iOS 18 開發者Beta第一版也在今天（30日）同步上架。