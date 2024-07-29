蘋果傳將推「AirPods 4」2版本！　最新停售款式曝光

▲蘋果今年有望推新款AirPods。（圖／MacRumors）



記者張靖榕／綜合報導

Apple據傳準備今年對AirPods產品線進行重大改造，並計劃推出第4代AirPods（AirPods 4）。新的充電盒可能會配備揚聲器功能，以改進「尋找」功能，同時AirPods 2和AirPods 3都將停產。此外，Apple也可能會推出低價版的「AirPods Lite」。

AirPods 2與AirPods 3將停產

《9to5Mac》網站消息，Apple 可能在今年停產 AirPods 2 和 AirPods 3，並大規模生產AirPods 4。最新一代AirPods 4預計生產數量在2000萬到2500萬組之間，將是 Apple有史以來最大規模的AirPods生產計劃，預計秋季正式發布。

此外，媒體爆料稱Apple今年也將推出新版AirPods Max，唯一的改變是將充電接口從 Lightning改為USB-C，並繼續使用2020年推出的H1晶片。

「高配版」、「低價版」AirPods 4

Apple將於今年發布暌違許久的AirPods系列更新，推出「高配版」與「低價版」的第4代AirPods。

AirPods 4可能將混合AirPods 3和 AirPods Pro相似的設計理念，包括較短的耳機柄，但與AirPods Pro不同，可能不具有可替換的入耳式耳塞，但是耳機的佩戴舒適度將有所改善。

根據現有消息，Apple有了區隔產品定位的初步構想，高配版的AirPods 4將提供降噪功能，還會內建揚聲器以提升「尋找」功能；低價版則不具備這些功能。不過都將配備USB-C充電口。

知名分析師郭明錤指出，低價版的售價可能落在99美元（約新台幣3250元）。