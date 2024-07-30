法22歲鮮肉選手泳褲太緊！下面「鼓一大包」畫面曝　粉絲快瘋了

▲法國跳水選手布耶因為泳褲太緊而在網上引發轟動。（組圖／翻攝自X、IG）

記者葉睿涵／編譯

巴黎奧運即將在8月2日舉行男子雙人3公尺跳板跳水的決賽，不過法國年僅22歲的小鮮肉選手布耶（Jules Bouyer）卻讓不少跳水迷為之瘋狂，因為網上日前流出一張他穿著超緊身泳褲在奧運場邊沖水的照片，而褲襠的隆起更是在網上引發轟動。

據《每日郵報》報導，奧運粉絲最近在網上分享照片，秀出布耶日前在奧運一場比賽後，在泳池邊沖水的畫面，而網友們也將焦點鎖定在了布耶「一大包」的褲襠，直言法國隊緊身設計的泳褲造福了不少粉絲，讓大家都能欣賞布耶的「男子氣概」。

照片在社群媒體迅速走紅後，不少粉絲紛紛表示，「這就是我愛看奧運會的唯一原因」、「他的泳褲至少該獲得1.5倍的打賞」、「這樣的身材不用跳水我也會被折服」。

事實上，這已不是布耶首次因為他雄偉的身材在網上引起矚目了。幾天前，布耶與跳水搭檔讓達爾（Alexis Jandard）在全身濕透時，一起拍了一張「歡迎來到巴黎」的養眼照片，一躍成為眾人矚目的焦點。

外媒強調，這名年紀輕輕就拿下了2023年歐洲運動會男子3公尺跳板銀牌、男子雙人3公尺跳板銅牌，以及2023年世界游泳錦標賽男子雙人3公尺跳板銅牌的運動員，簡直就是法國的跳水神童，而他也是法國隊今年寄予眾望的奪牌選手。