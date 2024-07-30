終結4屆吞敗紀錄！中國女排擊敗美國隊　現場嗨放「科目三」

記者廖翊慈／綜合報導

中國女排隊30日凌晨與東京奧運冠軍美國隊展開五局大戰，最終以3比2（25-20、25-19、17-25、20-25、15-13）擊敗美國隊，獲得巴黎奧運開門紅。現場播放先前風靡全球的「科目三」來慶祝，不少觀眾在座位區跟著音樂跳起來。

據《齊魯晚報》報導，本場比賽，中國女排總教練蔡斌排出了主攻朱婷、李盈瑩；副攻袁心玥、王媛媛；接應龔翔宇；二傳刁琳宇；自由人王夢潔的先發陣容。

▲中國隊對戰美國隊。（圖／央視體育，上同）

報導指出，兩隊糾纏到關鍵的第五局比賽，中國女排一度4比6落後，利用李盈瑩的進攻和攔網7比6反超。中國隊老將朱婷，在美國女排追到13比14時，進攻幫助中國女排鎖定了勝局，取得了巴黎奧運會開門紅。

▲▼中國女排隊。（圖／央視體育）

中國女排隊首戰擊敗美國隊後，終結連續4屆奧運不敵對手的尷尬紀錄，繼2004年雅典奧運後，時隔20年再次在奧運會上擊敗美國女排，這也是中國女排近3屆奧運首次取得開門紅。現場觀眾表示，贏得比賽後，導播播放了「科目三」。

據悉，本屆奧運中國女排與東道主法國、美國、塞爾維亞女排同分在A組。目前美國女排世界排名第5，中國女排世界排名第6，塞爾維亞女排世界排名第9，東道主法國女排則排名世界第19。