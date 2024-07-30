美前NBA球員「轉戰沙灘排球」！　挺進巴黎奧運又贏了

▲前NBA球員巴丁格轉戰沙灘排球，與搭檔伊凡斯獲得奧運首勝。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國前NBA球員巴丁格（Chase Budinger）轉戰沙灘排球，歷經6年之後，不僅挺進巴黎奧運，29日也獲得首場勝利。

NBC與ABC等外媒報導，36歲的巴丁格身高201公分，在美國職籃（NBA）7年期間，先後在印第安納溜馬隊、鳳凰城太陽隊、明尼蘇達灰狼隊、休士頓火箭隊擔任前鋒，2018年轉戰沙灘排球界。如今，他與搭檔伊凡斯（Miles Evans）以21:14與21:11的成績，直落二擊敗法國地主國對手。

巴丁格坦言，搭巴士前往奧運球場時，內心再度充滿「菜鳥」的緊張情緒，不禁回憶起自己2009年10月的第一場NBA比賽，直呼「我打得很爛。」但在29日的比賽中，由於法國隊的失誤，他與搭檔伊凡斯很快就獲得好幾分，並且一路領先，最後贏得勝利。

事實上，巴丁格從小就開始打籃球與排球，高中時期更成為全美比賽選手，儘管他在亞利桑納州大學時期選擇籃球，卻也一直計畫重拾排球，歷經7年NBA職涯後，於2018年加入波士頓沙灘排球賽（AVP Tour）。

巴丁格說，「我加入沙灘排球的初衷就是參加奧運。我喜歡擁有遠大的夢想……我花了6年，花了很長一段時間，終於達成目標。現在，我在這裡參加奧運，沒有什麼感覺比這更好了。」