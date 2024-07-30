英男闖舞蹈教室「專挑小孩行刺」2死9傷！　目擊者悚憶：渾身是血

▲英國紹斯波特發生針對孩童的持刀攻擊事件。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國北部小鎮紹斯波特（Southport）29日發生持刀砍人事件，一名男性凶嫌突然闖入兒童舞蹈教室，瘋狂攻擊裡面的孩童，導致2名兒童身亡、9人受傷。一名目擊者回憶，他和同事看到許多年幼受害者身中多刀、渾身是血。

CNN、BBC、天空新聞等外媒報導，此案發生在29日上午11時50分左右，一間以泰勒絲歌曲為主題的兒童舞蹈教室。除了2名喪命孩童之外，傷者包括2名成人及7名孩童，其中6人情況危急。而一名17歲少年當場被捕，涉嫌謀殺與謀殺未遂罪。

默西賽德郡（Merseyside）警察局長肯尼迪（Serena Kennedy）表示，凶嫌持刀走入舞蹈教室之後，突然開始攻擊孩子們，「我們認為，受傷的成人勇敢地試圖保護被襲擊的孩子們。」她表示，調查仍處於早期階段，尚不清楚行凶動機，儘管反恐警方已經提供支援，但研判此案與恐怖主義無關。

▲民眾悼念過世孩童。（圖／路透）



報案人之一的帕里（Colin Parry）表示，案發現場宛如「恐怖電影場景」，他與同事都目睹，多名孩童身中多刀、渾身是血，染紅了白色衣物，「這像是來自美國的東西，而不是陽光明媚的紹斯波特。」

另一位目擊者提及，他幫助情緒崩潰的孩童家長母親找到救護車，「我回到街上時，有幾個孩子躺在地上，正在接受醫護人員的治療。」