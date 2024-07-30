　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英男闖舞蹈教室「專挑小孩行刺」2死9傷！　目擊者悚憶：渾身是血

▲▼英國紹斯波特（Southport）持刀砍人事件，兒童舞蹈教室2名兒童身亡、9人受傷。。（圖／路透）

▲英國紹斯波特發生針對孩童的持刀攻擊事件。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國北部小鎮紹斯波特（Southport）29日發生持刀砍人事件，一名男性凶嫌突然闖入兒童舞蹈教室，瘋狂攻擊裡面的孩童，導致2名兒童身亡、9人受傷。一名目擊者回憶，他和同事看到許多年幼受害者身中多刀、渾身是血。

CNN、BBC、天空新聞等外媒報導，此案發生在29日上午11時50分左右，一間以泰勒絲歌曲為主題的兒童舞蹈教室。除了2名喪命孩童之外，傷者包括2名成人及7名孩童，其中6人情況危急。而一名17歲少年當場被捕，涉嫌謀殺與謀殺未遂罪。

默西賽德郡（Merseyside）警察局長肯尼迪（Serena Kennedy）表示，凶嫌持刀走入舞蹈教室之後，突然開始攻擊孩子們，「我們認為，受傷的成人勇敢地試圖保護被襲擊的孩子們。」她表示，調查仍處於早期階段，尚不清楚行凶動機，儘管反恐警方已經提供支援，但研判此案與恐怖主義無關。

▲▼英國紹斯波特（Southport）持刀砍人事件，兒童舞蹈教室2名兒童身亡、9人受傷。。（圖／路透）

▲民眾悼念過世孩童。（圖／路透）

報案人之一的帕里（Colin Parry）表示，案發現場宛如「恐怖電影場景」，他與同事都目睹，多名孩童身中多刀、渾身是血，染紅了白色衣物，「這像是來自美國的東西，而不是陽光明媚的紹斯波特。」

另一位目擊者提及，他幫助情緒崩潰的孩童家長母親找到救護車，「我回到街上時，有幾個孩子躺在地上，正在接受醫護人員的治療。」

 

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
江振誠「泰國模特兒妻」照片曝光！　曾獨處長髮妹12hrs被拍
南部淹水被酸　Wecare高雄點名「國民黨從沒替高雄做事」
吳佩慈夫妻逃債定居日本！私下豪奢生活曝　生4孩仍沒名份
未來5年政府財政入不敷出　普發6000現金遭批買票
荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？
全台有雨　下最大地區曝
快訊／桌球新星高承睿男單2連勝！生涯首屆奧運就闖進16強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果轉向Google：沒有用任何輝達GPU訓練自家AI

英男闖舞蹈教室「專挑小孩行刺」2死9傷！　目擊者悚憶：渾身是血

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

英國新政府公布優先簽署貿易協議國　南韓印度入列

美最新軍援烏克蘭588億　含防空彈藥及砲彈

奧運鐵人三項游泳訓練「連2天取消」　主辦盼高溫替塞納河殺菌

東京「台灣美食活動」出現五星旗　網友氣憤灌爆

阿茲海默症研究新發現　血液檢測準確度高達90%

俄羅斯貨車硬闖鐵軌！火車撞上「8車廂出軌翻覆」至少2死140傷

舊手機怎處理？　「6妙招」賦予新用途：零成本當家用監視器

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

恐怖片！特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人還嗆：我錢準備好

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

奧運中華隊進場法媒喊「台灣」　留學生看轉播嗨翻：以為聽錯

蘋果轉向Google：沒有用任何輝達GPU訓練自家AI

英男闖舞蹈教室「專挑小孩行刺」2死9傷！　目擊者悚憶：渾身是血

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

英國新政府公布優先簽署貿易協議國　南韓印度入列

美最新軍援烏克蘭588億　含防空彈藥及砲彈

奧運鐵人三項游泳訓練「連2天取消」　主辦盼高溫替塞納河殺菌

東京「台灣美食活動」出現五星旗　網友氣憤灌爆

阿茲海默症研究新發現　血液檢測準確度高達90%

俄羅斯貨車硬闖鐵軌！火車撞上「8車廂出軌翻覆」至少2死140傷

舊手機怎處理？　「6妙招」賦予新用途：零成本當家用監視器

蘋果轉向Google：沒有用任何輝達GPU訓練自家AI

英男闖舞蹈教室「專挑小孩行刺」2死9傷！　目擊者悚憶：渾身是血

兩岸代表都到金門了！　「陸船翻覆案」協商預計9點展開

情色教主被「舊愛」捲款500萬跑路！　身分曝：上過好幾次周刊封面

今年最離奇腹瀉原因！　醫：檢查結果又翻盤

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

江振誠「泰國模特兒妻」照片曝光！　曾獨處長髮妹12hrs被拍

李妍瑾哽咽淚崩「沒資格擁正常人一樣的婚姻」　悲吐短命婚真相！

嘉義5歲自閉兒「復健突昏迷」　搶救1周死亡

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

國際熱門新聞

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

東京「台灣美食活動」出現五星旗　網氣炸灌爆

日鰻魚飯老店147人食物中毒！1人死亡

阿茲海默症研究新發現　血液檢測準確度高達90%

婚戒掉進塞納河！奧運金牌向妻道歉

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

奧運鐵人三項游泳訓練連2天取消　主辦盼高溫替塞納河殺菌

舊手機怎處理？　6妙招賦予新用途

女童抱怨漢堡「番茄醬太多」　媽一看是人血

硬闖鐵軌！俄羅斯火車碰撞貨車　至少2死140傷　

大谷翔平前隊友　31歲投手車禍亡

即／英國跳水王子「勇奪銀牌」

瓦格納50傭兵在非遭屠殺 ！屍橫遍野

更多熱門

相關新聞

英國新政府公布優先簽署貿易協議國　南韓印度入列

英國新政府公布優先簽署貿易協議國　南韓印度入列

英國商業暨貿易部今天表示，為促進經濟成長，擬持續推進與不同國家地區的貿易協議協商，初步以波斯灣合作理事會（GCC）、印度、以色列、南韓、瑞士和土耳其優先。

擊敗英國跳水王子戴利　中國夢幻隊雙人10米台摘金

擊敗英國跳水王子戴利　中國夢幻隊雙人10米台摘金

流浪貓「突然鑽進背包」求救　夫妻秒收編

流浪貓「突然鑽進背包」求救　夫妻秒收編

跳水王子的毛衣織好了！IG比耶秀完成圖

跳水王子的毛衣織好了！IG比耶秀完成圖

英國警「踹臉踩頭」暴力執法　畫面曝光

英國警「踹臉踩頭」暴力執法　畫面曝光

關鍵字：

英國舞蹈教室持刀攻擊隨機殺人

讀者迴響

熱門新聞

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

低壓殘留水氣「明天雨彈往北跑」　午後大雨炸半個台灣

房業涵鬆口「國內婚禮時間點」！　甜曬絕美婚紗照

南部淹水被酸　Wecare高雄：國民黨貢獻了什麼？

陳弈通止步32強　下次不想再一個人來

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面