擊敗英國跳水王子戴利！　「中國夢之隊」雙人10米台摘金

▲楊昊、練俊傑以總分490.35分獲得金牌。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

奧運會自從引入雙人跳水項目起，中國隊就一直追求單屆包攬全部8面金牌的壯舉，可惜努力了六屆仍未成功。東京奧運獨欠男子雙人10米台的金牌，被英國名將戴利（Tom Daley）的組合捧走。29日下午5點，中國隊派出初戰奧運的楊昊、練俊傑，在巴黎奧運會跳水男子雙人10米台決賽上，終於從第五次出戰奧運的戴利身上搶回金牌。

巴黎奧運會男子雙人10米台決賽，楊昊、練俊傑以總分490.35分獲得金牌，為中國隊拿下巴黎奧運會第4金，跳水隊第2金。

▲英國「跳水王子」湯姆戴利29日出賽。（圖／路透）

2000年雪梨奧運開始引入雙人跳水項目，每屆奧運跳水金牌數目增至8面，可是中國跳水「夢之隊」從未完成包攬的壯舉，過去兩屆里約和東京奧運都以7金收官。上屆就在男子雙人10米台失手，被英國組合戴利、馬迪李爾捧走金牌，曹緣、陳艾森的組合就得銀牌。

戴利今屆改與24歲的威廉斯（Noah Williams）合作，第五度參加奧運。中國隊就派出初登奧運舞台的楊昊、練俊傑，矢志阻止前者衛冕取回這面金牌。

楊昊與練俊傑雖無奧運經驗，但兩人在巴黎奧運周期成績十分理想，今年多哈世錦賽就以470.76分取得雙人10米台金牌，成為世錦賽此項目3連霸得主。他倆在去年杭州亞運也合作奪金，加上今年4月的跳水世界盃總決賽同樣金牌入袋，穩定性驚人。

之前，楊昊在接受媒體採訪時說，「我們仍然記得東京奧運會上中國隊錯失了這個項目的金牌，現在我們要把這個冠軍拿回來。」

而戴利在五屆奧運都面對不同的中國組合，對於衛冕機會，他矢言會盡力而為，「中國跳水隊的實力很強，有很多不同的猛將出現，今次我會盡情享受比賽。」