江振誠「泰國模特兒妻」照片曝光！　曾獨處長髮妹12hrs被拍

▲江振誠與Pam從認識到結婚的過程如閃電般相當快速。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣米其林主廚江振誠2020年的紀錄片《初心》，詳細描述他與泰籍老婆Pam（Sudarampai Pam Chiang，簡稱Pam）的相處點滴，江振誠承認，與妻子曾經一個月只見面3次，Pam也曾說自己想見丈夫一面必須「大老遠從鄉下跑來」。而在被《CTWANT》拍到與長髮妹共度12小時的半年後，江振誠突然宣布將從前線引退，應該能好好與妻子享受兩人世界。

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江振誠透露，與Pam相識7天女方就透過簡訊告白，交往3個月後，Pam又透過簡訊向江求婚，Pam大江振誠兩歲，雖然並不在意婚姻這張紙，但她認為如果想在一起何必等，而江振誠當年曾表示：「我不希望交女朋友、結婚而改變我的廚藝之路。如果她沒告白，我不會跟她在一起，那時的我看待事業就像是殺手，出任務、收工，心無旁鶩。」不過閃電結婚也打中江振誠向來明快的做事節奏，兩人一拍即合。

▲江振誠的泰籍太太Pam特地來探班並大方接受拍照，沒一會兒功夫便離去。

而模特兒出身的Pam，為了陪伴江振誠一同經營打拚，一切都從基層做起，Pam甚至只因江振誠說想回家，她便跟著他搬到了宜蘭，不過泰籍的 Pam不會說中文、無法閱讀中文字，在台灣當然也沒什麼朋友，只是大部分的時間都是她自己一個人跟一條狗待在宜蘭，江振誠則獨自在台北或世界各地衝事業，曾經一個月只有三天會在宜蘭，長時間分隔兩地對夫妻也是相當大的考驗，要有極大包容心與相互體諒才能支持著婚姻。

對外江振誠是個摘星無數的頂尖大廚，但他曾對媒體表示，回到家裡，他就只是一個陪伴太太的老公，只要是太太Pam喜歡做的事，就算與他興趣想法相反，他仍甘之如飴陪同，或是不斷溝通，兩人的歧見不會超過隔夜。Pam甚至還形容自己像是隨時在生氣的狒狒，江振誠反而像是安靜沉穩的大象，兩人一靜一動，除了伴侶更是戰友。而江振誠在台灣開的最有名的餐廳RAW，也是Pam取的名字。

相較於江振誠的社群上滿滿對事業及餐飲的熱情，Pam的社群上則經常可以看到她對江振誠這個老公深深的愛意，她曾發文「當丈夫不在家，妻子必須從鄉下大老遠跑來」，還配上她看到江振誠時便熱情衝上去投懷送抱的可愛影片，不過也有網友覺得江的態度感覺比見朋友還冷，或許是金牛座的他愛在心裡口難開。但江振誠在接受媒體訪問時曾透露，影響他最大的兩個女人，一個是讓他從小就對做菜產生興趣的媽媽，另一個當然就是Pam，他說：「當我的老婆，沒有人生的！」Pam也相當感性對他說：「如果你是國王，我不會是皇后，我是你的將軍。」兩人於公於私都有絕佳默契。

▲由於江振誠長時間待在台北，Pam曾發文表示「妻子必須從鄉下大老遠跑來」。

只是，在去年12月28日深夜10點59分，結束餐廳工作的江振誠遭《CTWANT》直擊，搭乘計程車去接長髮妹，長髮妹帶著兩個行李箱，與江振誠一起抵達公司登記的地址，從燈光變化，可以清楚看到兩人先到2樓區域，11點半左右關燈後，疑似到了頂部的4樓。到了次日凌晨1點26分，頂樓區域也熄燈，卻遲遲不見兩人離開。直到29日的上午11點32分，穿著和前一晚相同服裝的長髮女手拿一袋垃圾，揹著隨身包包走出大門，戴著口罩的江振誠接著出來，兩人先是領取乾洗衣物、丟垃圾後，共乘一輛車離開，算一算，兩人從前一晚共處一室到隔天離開，足足有12個鐘頭。

▲接近深夜11點半，江振誠與長髮妹一起進入他「臺灣味譜股份有限公司」登記的地方便未再離開。

▲女生在乾洗店拿了一袋洗好衣物，裡面看來有一條白色像是浴巾或是毯子，與江振誠站在騎樓聊天等車，過程中女子還打了一個大哈欠。

報導曝光後，江振誠與妻子在社群平台上正常活動，似乎完全沒受到報導任何影響，兩人也完全沒有對此事發表任何言論。事隔半年，江振誠在RAW成立10周年的國際記者會上突然宣布新菜單是自己的「The Last Dance」，RAW將營業到2024年12月31日，之後將會轉形成廚藝學院，而他也同時自前線引退。

雖然2023年8月發表新書時，江振誠就曾經透露，「也許等到100分時，（RAW）真的就會關起來。」但有鑑於之前曾與長髮妹深夜獨處12小時，還被網友挖出金澤家族旅遊照片沒有放兩人合照，現在宣布自前線退休，不知道是真的RAW已達滿分，抑或是打算回歸家庭。

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