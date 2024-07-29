藥劑師警告12種「不能與咖啡同服」藥物　部分感冒、過敏藥也中標



▲藥劑師警告，某些藥物不應與咖啡一起服用，否則可能導致「災難性的副作用」。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

對不少人來說，每天早上一杯咖啡，是開啟忙碌一天的鑰匙。不過有藥劑師警告，某些藥物不應與咖啡一起服用，否則可能導致「災難性的副作用」。

英國《每日郵報》訪問了任職於網路藥房「SingleCare」的藥劑師珍妮佛布爾喬亞（Jennifer Bourgeois）博士，以及明尼蘇達大學醫學中心的藥劑師哈維恩格漢彌爾頓（HaVy Ngo-Hamilton），點名了12種藥物，警告不應與咖啡同時服用。

一、抗抑鬱藥

[廣告]請繼續往下閱讀...

布爾喬亞指出，咖啡因可能會與抗抑鬱藥發生互動，導致血壓危險性上升。特別是老一類的抗抑鬱藥，如三環類和單胺氧化酶抑制劑（MAOIs），會阻止身體正常代謝咖啡因，導致其在體內停留時間過長，引起持續的高心率和高血壓。藥物例子：氟伏沙明（Fluvoxamine）、苯乙肼（Nardil）、反苯環丙胺（Parnate）。

二、非處方感冒和過敏藥

部分非處方感冒藥含有偽麻黃碱（pseudoephedrine），會刺激大腦反應。與咖啡一起服用可能會加劇這些症狀，使人感到焦慮和緊張。恩格漢彌爾頓建議，在喝咖啡2小時前，或4小時後，再服用這些藥物。藥物例子：偽麻黃鹼（Sudafed）、呱芬那辛（Mucinex）。

三、糖尿病藥物

恩格漢彌爾頓指出，任何含咖啡因的飲料都會增加血糖水平，咖啡內有糖或奶更是如此，因此又喝咖啡又服糖尿病藥物，會降低藥物效果；建議先密切監測血糖水平，再決定應與咖啡同服這類藥物。藥物例子：胰島素（insulin）、二甲雙胍（metformin）。

四、抗生素

布爾喬亞指出，某些抗生素會抑制咖啡因的代謝，導致血液中咖啡因水平上升，使人感到心跳加速和緊張。藥物例子：環丙沙星（Cipro）。

五、薄血藥（抗凝血藥）

咖啡因會抑制薄血藥的分解，使藥物在體內停留時間過長，一旦身體有輕微損傷，可能導致過量出血。恩格漢彌爾頓建議，在服用薄血藥後至少等待6至8小時再喝咖啡。藥物例子：華法林（warfarin）。

六、降壓藥

咖啡因會增加心率和血壓，與降壓藥的效果相抵。恩格漢彌爾頓建議，在喝咖啡或其他含咖啡因飲料的2小時前，或4小時後，再服用降壓藥。藥物例子：β受體阻滯劑（beta blockers）。

七、甲狀腺藥物

恩格漢彌爾頓指出，任何食物或水（包括咖啡）都會減少身體對這些藥物的吸收率。建議空腹用水服用這些藥物，並等待30至60分鐘後才再攝取咖啡因。藥物例子：左旋甲狀腺素（levothyroxine）。

八、阿茲海默症藥物

恩格漢彌爾頓指出，咖啡會使血腦屏障變緊，減少阿茲海默症藥物進入大腦的效果。建議在喝咖啡2小時前或4小時後，才再服用阿茲海默症藥物。藥物例子：多奈哌齊（Donepezil）、重酒石酸卡巴拉汀（Rivastigmine）。

九、骨質疏鬆症藥物

恩格漢彌爾頓指出，咖啡會減少身體對骨質疏鬆症藥物的吸收，使其效果減弱。建議在喝咖啡2小時前，或4小時後，再服用骨質疏鬆症藥物。藥物例子：利塞膦酸（Risedronate）、伊班膦酸（Ibandronate）。

十、哮喘藥

恩格漢彌爾頓指出，咖啡會加劇哮喘藥的副作用，包括易怒和不安等。建議在喝咖啡4小時前，或4小時後，再服用哮喘藥。藥物例子：氨茶鹼（aminophylline）、茶鹼（theophylline）。

十一、專注力失調及過度活躍症（ADHD）藥物

布爾喬亞指出，咖啡和ADHD藥物均屬興奮劑，合併使用會導致過度刺激。藥物例子：阿得拉（Adderall）、哌甲酯（Ritalin）。

十二、抗精神病藥

恩格漢彌爾頓指出，咖啡會減少身體對抗精神病藥的吸收，使其效果減弱。建議躁鬱症發作時完全避免咖啡。藥物例子：氯氮平（clozapine）、利培酮（risperidone）、奧氮平（olanzapine）。

延伸閱讀

▸ 隨風飄來一團「廢紙」…消防員撿到驚見「6千萬支票」 急歸還失主

▸ 演唱會倒數3天 五月天石頭突驚爆「停止活動」！相信音樂揭原因

▸ 護理師喊去找櫃檯「喇吉」！阿公睜大眼：啥米？這麼好康 爆笑真相曝