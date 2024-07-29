水痘感染潮！　醫示警「成人案例更多」：應盡速補打疫苗



▲近期中部成人水痘案例持續增加中，醫師呼籲民眾應趕緊接種疫苗。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

今（2024）年夏季除了要小心新冠疫情和登革熱疫情外，近期中部水痘的案例也在持續增加，台中光田綜合醫院大甲院區感染科陳俊志醫師就指出，最近接獲不少成人水痘個案，雖然並不致命，但可經由皮膚接觸、飛沫或空氣快速傳染，因此呼籲民眾應接種疫苗，以避免受到感染。

陳俊志提到，入夏後不僅登革熱、COVID-19疫情都有升高趨勢，也提醒民眾多留意水痘的預防與隔離。這波水痘感染潮以20歲以上的成人為主，推測多數患者小時候其實打過疫苗，但隨著10幾年過去，疫苗已失去效力，導致「中招」的成人特別多，病況也特別嚴重，反而是孩童有疫苗保護，案例相對少見。

據衛福部的資料顯示，水痘屬於高傳染性疾病，好發於每年冬季及早春，而關於近期水痘又開始流行一事，陳俊志觀察門診患者案例後表示，疑似因為工廠林立，只要員工宿舍內有1人感染水痘，幾乎就是全員中獎，而水痘的潛伏期為2至3周，常找不出「源頭」在哪，往往於第1人開始出現疹子之後，身邊的人早已陸續感染，又由於宿舍同吃同住，防護更加不易。

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陳俊志進一步說道，不少患者對於隔離的觀念也較不清楚，以為水痘只要開始結痂，就會失去感染力，殊不知水痘要等到最後1顆痘子都結痂後，傳染力才會消失，因此忽略及時隔離而導致案例增加。

對此，陳俊志強調，防治水痘的最好辦法便是接種疫苗，也建議民眾可視自身狀況補打，尤其準備懷孕的婦女，要避免感染，以免造成新生兒異常缺陷問題；而糖尿病、腫瘤等免疫力較差的患者，也應做好防護，減少疾病所帶來的併發症。

另外，陳俊志提醒，若有民眾已經罹患水痘，除了在傳染期間盡量在家隔離，不要上班上課外，如果需要外出就醫，也應穿上長袖衣褲避免傳染他人，才能減少病毒傳播。

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