連續洗澡6小時「飯都沒吃」！她狂抓崩潰：我好髒　醫生解釋了



▲強迫症主要分為兩大類，強迫思考和強迫行為。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名60歲王姓女子常停不下來洗澡，控制不住自己，覺得自己身上很髒。王女說，「胳膊，身上都被我抓破了，我知道沒必要，可是就是控制不住搓揉。」

根據陸媒《新聞坊綜合都會快報》報導，進入盛夏後，王女的洗澡次數變得更頻繁，洗澡時間也變得更長。剛開始，家屬以為是天氣太熱了，沖涼也很正常。但前幾天，王女居然連洗6小時，連中餐都沒吃。家屬覺得異常，將她送至醫院就診。

浙江醫院精神衛生科吳緒旭醫師指出，王女已有20多年的強迫症史，年輕時就有潔癖，40多歲症狀越來越嚴重，出現反覆的清洗現象，總覺得自己身上是無菌的，不能讓人碰，起初只是稍微沖洗一下，慢慢地沖洗時間越來越長，所幸經過後續的藥物和心理治療，目前王女的病情得到了有效緩解。

報導指出，強迫症主要分為兩大類，強迫思考和強迫行為，強迫思考是指，在患者腦中反覆出現的某一概念或相同內容的思維，明知沒有必要，但又無法擺脫，常見的強迫思考包括，強迫擔心或懷疑、強迫回憶、強迫性貧窮、強迫對立觀念。

至於強迫行為是指，重複的行為或心理活動，通常被認為是無意義的，主要有強迫檢查、強迫洗滌、強迫詢問這幾種表現，例如反覆檢查門是否關好、反覆洗手消毒、反覆向他人確認等等。

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