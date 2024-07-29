颱風天菜架全空「剩它滿格」！網超問號：到底發生什麼事

▲菜架上所有蔬菜都被搶光，只剩「紅蘿蔔」沒被搶。（圖／Facebook／基隆人日常）

圖文／CTWANT

過去往往只要颱風襲台之前，無論是市場、超市等的蔬果經常被民眾掃貨一空，幾天前的強颱凱米來臨時也是如此。不過就有一名男網友發現，雖然超市菜架上的菜都被搶購一空，但其中「紅蘿蔔」卻還剩下滿滿一格，不禁讓該名網友相當問號「到底紅蘿蔔發生什麼事？」

近日凱米颱風侵襲台灣，造成中南部嚴重淹水，全台各縣市也罕見連放颱風假，市場和超市等地的蔬果也因此被搶購一空。

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不過，有一名男網友在Facebook社團「基隆人日常」發出一則貼文，看見超市的菜架上所有蔬果都被買光，卻只剩「紅蘿蔔」還有滿滿一格。對此，他不禁感到相當困惑，直呼「到底？到底紅蘿蔔發生甚麼事？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「挑食，所以大家不想買」、「哈哈哈，大家都不愛紅蘿蔔」、「紅蘿蔔表示孤單寂寞覺得冷」、「紅蘿蔔超可憐的！被霸凌的好徹底喔」、「原來挑食的不只我一個」、「這個世界上就不該有紅蘿蔔」。

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