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舊手機怎處理？　「6妙招」賦予新用途：零成本當家用監視器

舊手機怎麼處理？　「6妙招」賦予新用途：零成本當家用監視器

▲不少人會將舊手機保留下來當作備用機使用。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

除了手上常用的手機之外，許多人家中會存放一些閒置的舊手機，有些人可能選擇將其轉售，也有人會當作備用機。對此，外媒《YankoDesign》就提供了6個小妙招，不僅無需思考如何處理舊手機，亦能夠省下不少預算。

一、小型監視器

透過下載「Haven」APP並加以設定，舊手機就能變成零成本的家用監視器，適用於監視寵物、大門等等，以保障住戶的財產安全。

二、音樂播放器

無論是在健身房、車上，都可以使用舊手機來充當音樂播放器，這樣便能在不影響常用手機的情況下，自在地播放喜歡的音樂。另外，可以先清理舊手機的空間，並把音樂透過串流平台離線下載，就不必擔心音樂受外界影響而停止的問題。

三、可攜式遊戲機（掌機）

可以嘗試把外接手機遊戲搖桿連接在舊手機上，讓它成為可攜式遊戲機，如此一來既能避免常用手機的電池消耗問題，也能使常用手機有更多容量得以儲存其他資料。

四、智慧遙控器

隨著智慧家電變得越來越普遍，此時舊手機就能充當專用的智慧遙控器，將所有需要使用的APP都下載下來，避免讓所有家庭成員都得浪費手機空間來安裝多個應用程式。

五、數位相框

可以藉由下載相框APP或是連接至雲端空間，讓舊手機化為數位相框，以幻燈片形式隨時播放各種家庭照片、旅行回憶，或是展示自己最佳的攝影作品。

六、可攜式WiFi基地台

在確保舊手機仍能連線後，可以搭配SIM卡或是eSIM卡，設定好「個人熱點」，就能一次讓多款設備連線，此舉不僅能保護常用手機的電量，也能在旅行時避免掉使用公共WiFi的安全風險。

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