第一次激戰180cm男友！「她整晚沒睡」超悲劇：自己拉出套套

▲第一次壞壞，原PO超失望。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「怕直接說很傷人！」一名女網友透露，本以為男友身高快180公分，褲襠裡的長度應該也很驚人，無奈第一次壞壞卻讓她超失望，「目測長度大概7-8公分，而且還包莖，瞬間有點冷掉」，加上有口臭，甚至結束後，套套還卡在原PO私密處，如今原PO對性事無感，不知該如何和男友溝通。

一位女網友在Dcard表示，交往3個月的時候，第一次和男友到旅遊住宿，她特別期待有個激情夜晚，「男友身高將近180，結果...褲子脫下來目測長度大概7-8公分，而且還包莖，瞬間有點冷掉！」

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當下原PO頻頻自我安慰，長短不是問題，技巧可以勝過一切，沒想到連接吻都讓她崩潰，「男友似乎不會接吻，我整個下半臉都是口水，而且他有口臭。」

進入重要戲碼時，男友一直說戴套太緊繃，但整個過程原PO都沒什麼感覺，換姿勢還會一直掉出來，「最尷尬的是，結束之後...保險套是卡在我那邊，我還自己拉出來。」

不僅如此，原PO還說，很好入眠的她卻一直難以入睡，「他的打呼聲真的像戰爭，我整個晚上都沒有睡，躲在廁所滑手機。」

如今交往已半年，儘管男友是個脾氣好、情緒穩定的人，彼此相處也非常愉快，但原PO已經對性愛無感，導致男友常常抱怨她性冷感。對此，原PO求問「怕直接說很傷人，到底怎麼溝通呀？」

底下網友熱議，「光想到口臭，已經先冷掉了」、「我跟女生要在一起前都會試車，雙方都滿意才在一起，不然性事不合兩個人都不會很幸福」、「性不合無解，留給能買單的」、「還想走下去就好好溝通吧，不然你要忍一輩子嗎」、「怎麼很像我前任，重點是還很快就出來了」。