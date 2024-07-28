忍了4年！奧運選手村「交友軟體用戶激增」　巴黎急發23萬保險套

▲湯姆戴利等運動員認證紙板床的堅固性後，外媒發現奧運選手村內的交友軟體使用人數激增。（組圖／翻攝自X、路透）

記者葉睿涵／編譯

2024奧運在「浪漫之都」巴黎舉行。為了倡導安全性愛，主辦方為運動員提供了23萬個免費保險套，還貼心預備了1萬個口腔保護膜（dental dam），避免人們透過口部接觸感染病菌。與此同時，人們發現，選手村裡Tinder等約會軟體的使用人數持續激增，顯然在網上交友已成為了運動員們放鬆心情的熱門方式。

據《每日郵報》報導，奧運會的選手村長期被視為運動員的「性愛天堂」，而約炮尤其是選手們在比賽結束後最喜歡的放鬆方式。在巴黎奧運開幕前，選手村內的單身運動員們就已開始在村內尋找潛在伴侶，Tinder、Hinge、Bumble等交友軟體上的活動明顯增加。

此前，網上就有消息傳出，聲稱巴黎奧運為了防止選手們大玩性愛遊戲，將選手村裡的床全都換成了「防止性愛」的紙板床，不過隨著英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）和愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）的開箱測試後，紙板床的堅固程度已獲得肯定，但也有運動員提出另一項困擾。

原來，巴黎奧運為了環保，決定不在選手村的房內安裝冷氣，選手村內也不提供酒。英國隊舉重代表埃米莉坎貝爾（Emily Campbell）透露，選手村的運動員習慣在賽後聚會，「選手村裡雖然沒有酒，但每個人都有辦法把酒弄進來，大家會聚在一起慶祝，畢竟我們忍了4年，終於可以短暫地解脫了。那麼聚會結束後四處散落保險套也是可以理解的事吧？」