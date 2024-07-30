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啤酒配特產玩出新高度！街訪突即隊挑戰台灣美食知識大會考

▲▼警語,KIRIN Bar BEER,台灣特產,美食冷知識,街訪突即隊。（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

民以食為天，酒以食為伴，喝啤酒就是要配美食！夏日炎炎喝啤酒最消暑，街訪突即隊特別請來了鹹魚、罐頭、余記、雅憶等4位小編一起喝酒暢快一下，不只如此，還特別請他們帶來台灣地方特產，要來一場以「啤酒配台灣特產」為主題的遊戲，活動的靈感來源正是新推出的「KIRIN Bar BEER」系列，「KIRIN Bar BEER」啤酒以「台灣特產」為設計主題，在瓶身上巧妙融入了台灣八個地方的特產圖案，別具匠心的設計不僅視覺上吸引人，讓人迫不及待想要一邊啜飲啤酒，一邊品嚐在地美味佳餚！

▲▼警語,KIRIN Bar BEER,台灣特產,美食冷知識,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲「KIRIN Bar BEER」啤酒罐身有新樣貌，以「台灣特產」為設計主題換裝。

▲▼警語,KIRIN Bar BEER,台灣特產,美食冷知識,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲4位小編各自帶來屬於自己家鄉的美食。

4位小編各自帶來屬於自己家鄉的特產，罐頭帶來了彰化蚵嗲和宜蘭蔥油餅，鹹魚帶來了屏東黑鮪魚和台東米苔目，身為南部人的余記則帶來了台南牛肉湯和嘉義火雞肉飯，雅憶是新竹人則帶來了新竹特產炒米粉和隔壁桃園的滷豆干，小編阿肥與韓老師準備了8道特產考題，答錯就要喝掉一杯！

▲▼警語,KIRIN Bar BEER,台灣特產,美食冷知識,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲宜蘭蔥油餅設計罐身。

▲▼警語,KIRIN Bar BEER,台灣特產,美食冷知識,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲第一題全員答錯！

第一題的題目是宜蘭三星蔥口感特色， 4位居然都答錯，乾杯受罰，接著問桃園滷豆干為什麼滷成黑色的原因，大家都猜是防腐需求，難得全體一致答對！至於「台南牛肉湯的產地在哪」這個問題則讓4位小編想破頭，余記以絕佳猜題運唯一勝出；大家都知道屏東黑鮪魚很有名，但是產季是什麼時候都不知道，就連屏東人鹹魚都需要現場CALLOUT姊姊，雅憶也要求CALL OUT賣魚的媽媽問答案，但是鹹魚姊姊回「4~6月」、雅憶媽媽說是「1~3月」，現場所有人都選雅憶媽媽的答案，沒想到答案是「4~6月」，讓眾人驚呼崩潰了，一起被罰一杯！

▲▼警語,KIRIN Bar BEER,台灣特產,美食冷知識,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲現場Call Out出現兩個不同的答案！

▲▼警語,KIRIN Bar BEER,台灣特產,美食冷知識,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲現場所有人都選雅憶媽媽的答案，一起錯了！

▲▼警語,KIRIN Bar BEER,台灣特產,美食冷知識,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲答錯都要罰一杯。

嘉義火雞肉飯的起源是因為戰後雞肉價格高漲，某國人將家鄉的火雞引入嘉義，嘉義的養殖戶開始養火雞，雞肉飯開始誕生，請問「某國」是哪一國？鹹魚、罐頭、余記都答美國，只有雅憶以為火雞是從英國來的被罰一杯啤酒！第六題是新竹炒米粉因受惠「什麼風」的強力吹拂造就新竹米粉能快速風乾，並帶有清香帶勁口感，對新竹人雅憶來說簡直是送分題，果然這題由雅憶和余記一起得分，最後一題問台東米苔目是怎麼製作而成的？男生和女生分兩派意見不同，答案一公佈男生們都猜錯被罰一杯，最後一題跟歷史有關係，彰化蚵嗲起源於什麼時期？題目一出眾人都哀嚎「太難了」，余記怒說「歷史課本沒有說蚵嗲是什麼時候出現」，4位小編討論一人選一個答案總會有人中，答案是鄭成功時期，遊戲結束由連續多題答對的余記得到總冠軍直接領獎品。

▲▼警語,KIRIN Bar BEER,台灣特產,美食冷知識,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲第六題由雅憶和余記一起得分！

▲▼警語,KIRIN Bar BEER,台灣特產,美食冷知識,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲最後一題的答案男生和女生分兩派意見不同，答案一公佈男生們都猜錯被罰一杯。

玩遊戲、喝酒，這樣的組合真是太有趣了！4位小編直呼「有得吃、有得喝、有得玩，還可以學習知識，真是太開心了！」夏天來了，聚會上搭配上清涼沁爽的KIRIN Bar BEER，才是夏天裡最棒的滋味，只要掃描拉環或刮刮卡上的QRcode，就可以獲得點數，還有抽獎的機會，此外，加入KIRIN官網會員並綁定LINE，還可以參加高級住宿券的抽獎活動，更多精彩的好禮等著大家來拿喔

刮刮卡於餐飲通路、菸酒專賣或傳統店購買Bar600ml瓶裝附贈，刮刮卡實際執行按照各通路為準。

▲▼警語,KIRIN Bar BEER,台灣特產,美食冷知識,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲KIRIN Bar BEER還有更多精彩的好禮等著大家來拿喔！

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