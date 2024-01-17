　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

新年開運關鍵藏在「食來運轉」！只在過年吃的「金元寶」很招財

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

消費中心／綜合報導

經歷新舊轉換，同時也是回顧過去和展望未來的好時機，過去的一年你過得怎麼樣？努力辛苦了一整年，有人平平淡淡、有人精彩萬分，你給自己打幾分？「街訪突擊隊」小編海派罐頭來到街頭看看大家對今年的滿意度如何，回顧這一年來生活中遇到哪些開心、遺憾的事，以及新的一年有什麼願望！

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

今年幫自己打幾分呢？「街訪突擊隊」發現民眾普遍對自己的滿意度都不高，不是遇到渣男、就是換工作、換環境，聽起來變動挺大的，唯有解封後一直出國玩的民眾對今年的滿意度高達10分，直呼「今年過得很充實」，儘管生活、工作變動大又辛苦，但是每個民眾在這一年都有遇到開心的事，像是發票中了1萬元、斷開渣男、找到不錯的工作、成功離開很摳的老闆等，這些好事有時也會帶來遺憾，經常出國導致沒有存到錢、分手渣男只能一人跨年，這些狀況也讓民眾感覺到有些失落。

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

新的一年到來，民眾們紛紛許下好運連連、擺脫鳥事、中大獎、工作順利等願望，也透露各自祈求好運降臨的撇步，民眾說除夕開始連續穿15天的紅內褲、吃象徵吉祥的食物等方法可招好運，為求心想事成，還有民眾分享獨門秘招「運氣好的時候不剪頭髮、不刮鬍子，運氣不好的時候再一次剪，就像把壞運剪掉一樣」，此外，也有民眾相信的吸引力法則是招好運的方法，民眾解釋「把很想要的事情用完成式的方式催眠自己，就真的會發生」，上班族的則分享「很衰的時候請客，就可以破財消災」，為了破解不順可說是用盡方法。

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

依照習俗新年是祈求好運重要時刻，一定要抓緊好機運擺脫衰運，讓來年的好運一飛沖天！華人說「食來運轉」，會在新年時吃吉祥食物開運，已經蟬聯11年推出的「新年漢堡」，更是台灣人新年愛吃的「金元寶」，台灣民眾對「它」相當熟悉，就是麥當勞只在新年期間開賣的「薯來堡」！

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

有位民眾說新年期間辦公室都會訂，不但要排整齊，吃完還會把包裝紙留下來放錢包求好運，今年推出的是Hello Kitty的聯名限定款，就像招財貓一樣，讓人更想把包裝留下來收藏，小編海派罐頭直接讓民眾試吃看看，民眾說「薯來堡！我知道～每年一定必吃，過年都會買，吃到黑胡椒搭配牛肉的味道保證經典」、「肉很多汁，有刷黑胡椒醬，再配上薯餅的口感就很不一樣，很多層次的感覺」，經典的口味讓民眾們都意猶未盡。

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

「金迎招財薯來堡」如何讓台灣人喜歡了11年，更成為過年期間的必備儀式感，秘訣就是過年期間才可以吃到甜蜜相逢的限定漢堡組合，不但有嚴選牛肉製成的超厚實肉排，不吃牛的人也有鮮嫩多汁的鷄肉可選擇，搭配金黃酥脆薯餅，加上慢火熬煮的黑胡椒醬跟香甜洋蔥，一起夾在撒上芝麻的長型麵包裡，一口咬下感到超級滿足，每一口都有滿滿的肉汁和肉香在口腔中蔓延散開來，小編海派罐頭吃過大讚「這已經是牛肉湯跟鷄湯等級了吧」，過年期間吃到更有團圓的感覺。」

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

今年的包裝也很有巧思，是大家最熟悉的好朋友Hello Kitty來拜年！不僅味蕾被滿足，可愛的模樣就連「奇毛子」也是心花朵朵開，同時新春期間還推出滿滿紅豆泥的紅豆派，豐富層次與新意盡顯，在佳節團圓時，就要吃新年限定的金迎招財薯來堡迎好運！

▲▼金銀招財薯來堡,麥當勞,街訪突擊隊。（圖／取自影片）

ET快訊
鴻海旗下京鼎遭駭「爆5TB機密勒贖」！　將赴調查局做筆錄
林襄暴瘦！臉凹近況照曝　淚眼認：看自己好不順眼
寒流來了！全台有感凍6天「探7°C↓」
員工一見aespa本人嚇傻！　揭現場：跟電視真的有差
快訊／五股「乾哥乾妹」巨幅看板拆除了！
傳藍鎖定立院「韓昌配」　柯文哲：哇！實在很難想像
愛莉莎莎質疑作票　留爛攤「PO限動出國嗨」！網轟：超囂張

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台第一家「麥當勞」重新開了！　內裝曝光有自助點餐機、派對區

只賣42天！　麥當勞超人氣「爆餡紅豆派」限時回歸了

今天就買！超商咖啡飲品組合「只要188元」　爽喝黑糖珍奶、燕麥拿鐵

漢堡王、世界豆漿大王買1送1！　外送平台「超殺優惠」限時2周搶

新年相聚開瓶蘇格登開年更豐順！蘇格登「2024花火版」敬獻視覺與味覺的雙重享受

新年開運關鍵藏在「食來運轉」！只在過年吃的「金元寶」很招財

人生是場飛翔！法國頂級干邑馬爹利聯手梁朝偉、彭于晏演出全新品牌微電影　以大膽無畏展現 「頂級干邑系列」持續追求卓越精神！

還在煩惱年夜飯？網購公布熱銷年菜排行　最後一波優惠快把握

限時快買！超商大杯美式「只要23元」爽喝　拿鐵買20杯送15杯

年前大掃除！掃除用品買氣湧現　網購揭三大熱銷關鍵

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

雲林19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車　驚悚影片曝

只賣42天！　麥當勞超人氣「爆餡紅豆派」限時回歸了

今天就買！超商咖啡飲品組合「只要188元」　爽喝黑糖珍奶、燕麥拿鐵

漢堡王、世界豆漿大王買1送1！　外送平台「超殺優惠」限時2周搶

新年相聚開瓶蘇格登開年更豐順！蘇格登「2024花火版」敬獻視覺與味覺的雙重享受

新年開運關鍵藏在「食來運轉」！只在過年吃的「金元寶」很招財

人生是場飛翔！法國頂級干邑馬爹利聯手梁朝偉、彭于晏演出全新品牌微電影　以大膽無畏展現 「頂級干邑系列」持續追求卓越精神！

還在煩惱年夜飯？網購公布熱銷年菜排行　最後一波優惠快把握

限時快買！超商大杯美式「只要23元」爽喝　拿鐵買20杯送15杯

年前大掃除！掃除用品買氣湧現　網購揭三大熱銷關鍵

頭獎是1年份環島、跳島之旅！家樂福「龍年福袋」來了　還有羅馬雙人遊

防割喉案！不滿教育部僅強化「校安檢查」　全教會宣布退出討論

萬海推出限時航線碳中和　13100 TEU涵春輪投入美東航線

藍寶堅尼銷量「首度破萬」！最熱賣的仍是它、每10輛中就有6輛

傳民眾黨發「小草證」入校園　柯文哲批「側翼團體」：很多是反串

立院龍頭戰趙少康加碼4主張　沈富雄：上了民眾黨的當

只賣42天！　麥當勞超人氣「爆餡紅豆派」限時回歸了

神人用IG限動畫《我推的孩子》星野愛　100%還原網驚呆

網傳影片質疑「作票」　 范琪斐開酸：輸就喊不公，幹嘛投票？

34歲男感冒變鼻竇炎！鼻腔塞滿黃綠膿鼻涕　醫示警：嚴重恐感染腦部

偷拍曖昧女不雅片　男大生辯「現代人比較開放」判關10個月

日豆柴落實「便便不落地」原則　一腳翹高大便直接黏牆上網笑翻

消費熱門新聞

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

限時快買！超商大杯美式「只要23元」

電信資費大戰開打聰明消費者看這

超商大杯美式下殺34元、卡布奇諾買1送1

吉列極光刀狂賣到缺貨3大原因

車主必備保養神卡曝回饋10%秘訣

美式賣場資深會員才懂！看到必囤

快拿出魔法小卡　全館最低價一年只有一天

還在煩惱年夜飯？　網購公布熱銷年菜排行

頭獎是1年份環島之旅！家樂福龍年福袋來了

盤點最該入手「寶藏家電」　網友按讚2024沒它不行！

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

超商限定3款鰻魚鮮食升級回歸了

外送平台「超殺優惠」限時2周搶

更多熱門

相關新聞

「一中麥當勞房東喊賣2.4億」遭瘋傳　房仲澄清：另有其人

「一中麥當勞房東喊賣2.4億」遭瘋傳　房仲澄清：另有其人

位於台中一中商圈的麥當勞尊賢店，在去年5月正式歇業也已正式搬家展開新店，不過近期網路上突然傳出房東喊賣的消息，並且開價2億4000萬元，年收480萬元，並有穩定租約到2033年，不過實際詢問承接房仲，他則表示：「是旁邊的康是美要賣啦！」

麥當勞「單品咖啡買2送1」限量搶

麥當勞「單品咖啡買2送1」限量搶

最新肯瓊醬炸雞「1雞3吃」太罪惡

最新肯瓊醬炸雞「1雞3吃」太罪惡

Hello Kitty 50歲生日錶開搶

Hello Kitty 50歲生日錶開搶

麥當勞金迎招財薯來堡回來了！

麥當勞金迎招財薯來堡回來了！

關鍵字：

金迎招財薯來堡麥當勞街訪突擊隊Hello Kitty

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

嘉義某國中生「6打1」拍攝過程　家長氣炸全告

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

愛莉莎莎泰國買房「退坑血淚」全起底！

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面