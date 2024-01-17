新年開運關鍵藏在「食來運轉」！只在過年吃的「金元寶」很招財

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經歷新舊轉換，同時也是回顧過去和展望未來的好時機，過去的一年你過得怎麼樣？努力辛苦了一整年，有人平平淡淡、有人精彩萬分，你給自己打幾分？「街訪突擊隊」小編海派罐頭來到街頭看看大家對今年的滿意度如何，回顧這一年來生活中遇到哪些開心、遺憾的事，以及新的一年有什麼願望！

今年幫自己打幾分呢？「街訪突擊隊」發現民眾普遍對自己的滿意度都不高，不是遇到渣男、就是換工作、換環境，聽起來變動挺大的，唯有解封後一直出國玩的民眾對今年的滿意度高達10分，直呼「今年過得很充實」，儘管生活、工作變動大又辛苦，但是每個民眾在這一年都有遇到開心的事，像是發票中了1萬元、斷開渣男、找到不錯的工作、成功離開很摳的老闆等，這些好事有時也會帶來遺憾，經常出國導致沒有存到錢、分手渣男只能一人跨年，這些狀況也讓民眾感覺到有些失落。

新的一年到來，民眾們紛紛許下好運連連、擺脫鳥事、中大獎、工作順利等願望，也透露各自祈求好運降臨的撇步，民眾說除夕開始連續穿15天的紅內褲、吃象徵吉祥的食物等方法可招好運，為求心想事成，還有民眾分享獨門秘招「運氣好的時候不剪頭髮、不刮鬍子，運氣不好的時候再一次剪，就像把壞運剪掉一樣」，此外，也有民眾相信的吸引力法則是招好運的方法，民眾解釋「把很想要的事情用完成式的方式催眠自己，就真的會發生」，上班族的則分享「很衰的時候請客，就可以破財消災」，為了破解不順可說是用盡方法。

依照習俗新年是祈求好運重要時刻，一定要抓緊好機運擺脫衰運，讓來年的好運一飛沖天！華人說「食來運轉」，會在新年時吃吉祥食物開運，已經蟬聯11年推出的「新年漢堡」，更是台灣人新年愛吃的「金元寶」，台灣民眾對「它」相當熟悉，就是麥當勞只在新年期間開賣的「薯來堡」！

有位民眾說新年期間辦公室都會訂，不但要排整齊，吃完還會把包裝紙留下來放錢包求好運，今年推出的是Hello Kitty的聯名限定款，就像招財貓一樣，讓人更想把包裝留下來收藏，小編海派罐頭直接讓民眾試吃看看，民眾說「薯來堡！我知道～每年一定必吃，過年都會買，吃到黑胡椒搭配牛肉的味道保證經典」、「肉很多汁，有刷黑胡椒醬，再配上薯餅的口感就很不一樣，很多層次的感覺」，經典的口味讓民眾們都意猶未盡。

「金迎招財薯來堡」如何讓台灣人喜歡了11年，更成為過年期間的必備儀式感，秘訣就是過年期間才可以吃到甜蜜相逢的限定漢堡組合，不但有嚴選牛肉製成的超厚實肉排，不吃牛的人也有鮮嫩多汁的鷄肉可選擇，搭配金黃酥脆薯餅，加上慢火熬煮的黑胡椒醬跟香甜洋蔥，一起夾在撒上芝麻的長型麵包裡，一口咬下感到超級滿足，每一口都有滿滿的肉汁和肉香在口腔中蔓延散開來，小編海派罐頭吃過大讚「這已經是牛肉湯跟鷄湯等級了吧」，過年期間吃到更有團圓的感覺。」

今年的包裝也很有巧思，是大家最熟悉的好朋友Hello Kitty來拜年！不僅味蕾被滿足，可愛的模樣就連「奇毛子」也是心花朵朵開，同時新春期間還推出滿滿紅豆泥的紅豆派，豐富層次與新意盡顯，在佳節團圓時，就要吃新年限定的金迎招財薯來堡迎好運！