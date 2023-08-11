國旅新玩法「抽Bar BEER」決定目的地！吃美食逛老街「金鐘主持人」玩到不想回家

▲抓住暑假的尾巴，跟著最挺在地的Bar台灣節慶罐，來趟走訪各地的節慶小旅行！（圖／擷取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

趁著解封出國潮，國內旅遊人潮稍微舒緩，現在正是可以好好來場深度旅遊的時候。如果覺得國內景點都玩得差不多了，不妨來個特別設定，例如……這次就讓最挺在地的Bar台灣節慶罐，決定這趟旅行的方向！曾經兩度敲響金鐘，無時無刻都帶著滿滿活力朝氣的行腳主持人Sharon黃湘婷，這回就是要帶著一手的Bar台灣節慶罐，來場「跟著命運開玩Bar」的在地小旅行。

深耕台灣多年的KIRIN Bar BEER原來不只有印製原民圖騰的原民傳智設計罐，今年Bar BEER以地方節慶為初心，邀請大家一起探索各地的慶典文化，特別攜手近年走紅國際的藝術家李漢強，打造8款Bar台灣節慶罐，包括平溪天燈罐、龍岡米干節罐、鷄籠中元祭罐、三義雲火龍節罐、二水跑水節罐、內門宋江陣罐、花蓮豐年罐以及左營萬年季罐，將這些活動亮點、文化魅力透過Bar BEER罐身，讓全台甚至國際的朋友看見，還能算算自己哪幾個活動還沒去過，現在就和最懂玩的旅伴——Bar BEER，一起帶著玩心出發！

不過，要怎麼讓節慶罐決定出發的方向？古靈精怪的主持人直接在鏡頭前示範給大家看！黃湘婷將8款節慶罐通通裝在背包裡，用力搖一搖後隨手盲抽，只見她看了一眼驚喜道，「平溪！」馬上二話不說，搭上公車就往平溪出發！提到平溪，除了在地小吃與自然美景，放天燈的傳統習俗也深植人心，不只是國人關注的活動，甚至曾被《CNN電視網》評選為「世界上52件最值得參與的年度新鮮事」，《Discovery旅行頻道》也將其列為「世界第二大的節慶嘉年華」。雖然已經擁有Bar台灣節慶罐這位可Fun可High的旅伴，但秉持著分享更快樂的初心，抵達菁桐老街的黃湘婷，也把地頭蛇好友Sean「call出來」，揪他一起探索平溪！兩人見面後，黃湘婷立刻遞給他一罐繪製天燈的節慶罐，描述此趟旅行成行的關鍵，讓Sean好驚喜，沒想到家鄉的特色有一天竟然會在Bar BEER罐身出現。

走在老街的黃湘婷，邊將在地風光盡收眼底邊讚歎，「沒想到平溪這裡有這個充滿復古氣息的小鎮，讓我們有種穿越時空，漫步在那個年代的氛圍耶！」Sean也介紹道，「菁桐車站在日治時期建設完成，以前為了運送煤礦才蓋這條鐵路，現在沒有用到了，就保存下來變成現在的觀光景點。」走著走著，Sean也順道帶著餓昏頭的黃湘婷，大啖他從小吃到大的經典小吃，並且還一解「雞捲裡面沒有雞」的小秘密，讓吃在嘴裡的美食更多了歷史興味與在地人情味。大滿足的黃湘婷也忘情地拿起手邊的Bar BEER，熱情與Sean一起Cheers！邊吃邊喝的行程也讓他們直呼，在地小吃就是要配Bar BEER的颯爽氣泡與爽口回甘才對味。

接下來，跟著黃湘婷和Sean的腳步，跳上火車前往平溪老街，還可以吃到夾著香菜的超道地花生捲冰淇淋，以及在地人帶路才知道的炭烤香腸！黃湘婷除了大讚Sean介紹的都是超對胃口的美食，有他的陪伴也讓整趟旅程更有意義，她也發現一口口Bar BEER喝下去，不只與好友愈喝玩愈開，還能瞬間解膩，完全不怕難得來到美食聖地但卻吃幾樣就膩！

難得來到別有歷史故事的人文小鎮，其實也很推薦安排一段獨旅時光，自己一人細細品味融合新與舊的在地節慶文化！和趕著回公司的Sean道別後，黃湘婷繼續前往期待已久的瀑布美景，因為她最期待的就是坐在瀑布旁喝著口感清爽的Bar BEER，享受遠離城市、呼吸清新空氣、聽著水聲鳥鳴的愜意時光。

隨著太陽西沉，黃湘婷也和最麻吉的旅伴Bar台灣節慶罐，前往十分老街準備當天的重頭戲——放天燈！在店家姐姐的介紹下才知道，原來不同色系的天燈含有個別祝福寓意，包括順心、愛情、前途等，若是挑不出來，也可以像黃湘婷一樣，選擇與她今天的上衣以及Bar BEER同一色系！在天燈紙上留下祈願的話，點燈以後，亮澄澄的黃色天燈隨著氣流升空，期待就如黃湘婷寫的，讓Bar台灣節慶罐帶領更多人認識台灣的節慶，體驗台灣的美好與文化特色，在這塊土地上一起走進在地探索Bar！