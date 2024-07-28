夏天就是要去海邊！直擊火辣妹子完美體態的穿搭小心機

▲街訪突即隊到海岸第一線街訪，直擊大家到海邊玩的穿搭小心機。

消費中心／綜合報導

每到夏天，一定要揪好友及閨蜜直奔海邊，享受陽光、沙灘、比基尼的美好時光。近期街訪突即隊直奔海岸第一排進行街頭訪問，發現不分男女都愛看辣妹養眼。既然要到海邊玩，太陽眼鏡、海灘穿搭一定要事先準備好，更要用點心機讓自己帥一波、辣一下，把整個海岸線當作你的伸展台，人人都是夏日海灘最美的風景。

▲夏天的海邊不少帥哥美女熱情展現自我，成為海灘上行走的公共財。（圖／翻攝自影片，下同）

街訪突即隊直擊了許多正在海灘上做日光浴的帥哥美女，分享個人的穿搭小心機，有人選擇穿運動風、也有人穿上火辣比基尼，不分男女都熱情展現自我，成為海灘上行走的公共財。

既然來到海邊，一定要拍幾張美照打卡，主持人問到怎麼拍出夏日美照的小技巧，一位美女相當坦白回應：「我都靠修圖耶～」惹笑眾人！而大多數人都樂於在海邊直接用眼睛觀賞「最美的風景」。

▲不少人試喝濃韻烏龍茶大讚好喝，覺得會順口回甘。

為了在夏天到海邊大秀完美的自我，許多人會提前作準備，有的人選擇去健身房多做訓練保持良好狀態，也有人選擇吃飯只吃三分飽；但多數人最簡單的方式，會刻意戒掉手搖飲，改喝機能茶，而炎炎夏日在海邊喝機能茶也是相當消暑解渴，街訪突即隊特別準備了新包裝「濃韻烏龍茶」給海邊的帥哥美女試喝，獲得一致好評，「他的茶是好茶，喝了不會澀澀，很順口」、「它滿回甘的，有些茶放久會苦，這不會苦」，還有人邊問邊shot掉一整罐。

▲濃韻茶飲系列不易形成體脂肪，是夏季絕佳的消暑解渴聖品。

濃韻烏龍茶不僅在炎炎夏日能夠幫助解渴，還是一款絕佳消暑的機能茶，連喝14天有助於降低體脂肪，濃韻烏龍茶喝起來順口、回甘，且獲得健康食品認證的茶飲，最近還換上新包裝，白色視覺與海邊的藍天白雲相得益彰，讓你在夏日享受健康生活的同時，更添一份好心情。

今年夏天到海邊享受陽光和美景，想展現完美自我，除了善用穿搭小心機或提前做好狀態管理外，記得在海邊準備幾罐沁涼的濃韻烏龍茶，隨時來一瓶，讓夏季出遊更加健康清爽。