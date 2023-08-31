祂是哪尊神明？七星潭是什麼石？愛台灣大會考利百代送幸福

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▲街訪突擊隊小編們進行「愛台灣大會考」，也考考大家到底有多懂台灣。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

台灣好山好水，吃喝玩樂樣樣不愁，許多來訪的外國朋友都超愛台灣，而身為台灣人的你也經常口口聲聲說愛台灣嗎？快跟著街訪突擊隊小編們一起進行「愛台灣大會考」，考考大家到底有多懂台灣，答對的小編還可以獲得利百代的愛台灣文創商品，讓大家卯起來作答，意外製造不少「笑」果！

▲街訪突擊隊的考題涵蓋台灣經典美食以及特色人文風情，頗有挑戰性。

街訪突擊隊的考題涵蓋台灣經典美食以及特色人文風情，頗有挑戰性！考題包含：哪一種是台灣原生種水果？外國人來台最愛吃的美食是什麼？還有節氣、印台、痣的英文各是什麼？2B鉛筆的「B」是什麼意思呢？又或者可愛的神明圖案是哪一尊？甚至還有七星潭的石頭是哪一種…影片中超多有點難又不會太難的題目，你能答對幾題呢？

▲搶答成功即可獲得「利百代」提供的精緻文具用品。

由於搶答成功即可以獲得「利百代」提供的精緻小禮，小編們為了獲得實用又可愛的文具用品不停瘋狂搶答。像是「台灣水果鉛筆」印上香甜好吃的台灣水果，讓鉛筆看起來超吸睛，多種可愛包裝選擇送禮自用兩相宜；印有道地美食的「台灣小吃鉛筆」，還有手冊解說點出賞味重點和吉祥對子，絕對是吃貨必收好物；還有根據廿四節氣設計的精美鉛筆以及叢林動物喝珍珠奶茶的三角2B鉛筆等，深受小朋友與文具迷喜愛，令人忍不住想入手。

▲有拜有保庇的「神明保庇鉛筆組」擁有它就像神明的孩子！

唸書、工作累積滿滿負能量急需釋放？利百代也有讓人招架不住的負能量KUSO語錄，印在「厲痔」三角2B鉛筆上，看了包你會心一笑；有拜有保庇的「神明保庇鉛筆組」擁有它就像神明的孩子，考試都考一百分了；還有幸運籤詩筆，上面印有趣味遊戲，和同學、同事一起挑戰破關，增添生活樂趣。

▲經典的利百代印台變成隨身零錢包，好看又好用，讓小編們搶著要！

眾多鉛筆當然也少不了橡皮擦，利百代打破橡皮擦方方正正的刻板印象，設計成不同大小的石頭形狀，配上低調優雅的莫蘭迪色，好看又好用的「石頭筆擦」還能大玩許願挑戰！此外還有經典的利百代印台變成隨身零錢包，大小剛好、材質輕巧，好看又好用，讓小編們搶著要！

▲利百代身為台灣老字號文具品牌，不斷在商品上求新求變，文具控手刀必須衝一波。

利百代身為台灣老字號文具品牌，不斷在商品上求新求變，充滿創意的厲痔鉛筆、神明保庇鉛筆組、廿四節氣秋季鉛筆、台灣水果鉛筆、台灣小吃鉛筆組、叢林珍珠奶茶三角鉛筆和遊戲幸運籤詩鉛筆，賦予鉛筆更多新意。石頭筆擦和印台零錢包美觀實用兼具，全都是文具控必收的吸睛好物，小巧好攜帶，自己用好玩或當作出國伴手小禮物都很讚～準備手刀衝一波囉！

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