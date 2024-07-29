覃海洋張雨霏一天接受7次藥檢　中國跳水女皇不滿：影響心態

▲張雨霏奪銅。（圖／新華網）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水女皇高敏29日針對「蝶后」張雨霏、「蛙王」覃海洋未能奪金一事，表示不滿，「運動員的賽前訓練肯定出了問題，我個人認為一天7次的興奮劑檢測成功干擾了我們中國游泳隊。」

高敏在微博上發文，「昨天張雨霏第三，覃海洋第七，特別是覃海洋的成績，是這兩年所有比賽中最差的一次，我希望這幾天在網路上說金牌不重要，外國運動員這麼怎麼放鬆的人，能不能不要再說了？如果金牌對他們真的不重要，他們為什麼要讓我們中國游泳隊的運動員，一天接受這麼多次興奮劑檢測？」

▲張雨霏賽後在場邊落淚。（圖／新華網，上同）

該篇貼文引起網友熱議，不少人表示認同，認為多少都有些影響。不過也有人指出，賽程全程轉播，實力如何就是擺在眼前，希望運動員調整好心態完成比賽。

中國游泳國家隊營養師于良先前曾發文表示，游泳隊前往法國10天，全隊31名運動員被國際興奮劑檢測組織（ITA）查了近200次，「早上6點還沒睡醒，就要去接受藥檢，中午午休也要檢查，晚上9點多也要，只能在飯店大廳的沙發上休息，還要熬到大半夜……。」

▲中國「蛙王」覃海洋。（圖／新華社）

據悉，張雨霏在女子100公尺蝶泳決賽中奪得銅牌。覃海洋在100公尺蛙泳中，前50公尺觸壁，還是第1名的位置，但後半程突然掉速，最終以59秒50的成績位居第7名。

▲中國跳水女皇高敏。（圖／翻攝自中華網）

公開資料顯示，高敏為中國前跳水運動員，曾為中國贏得第一個世界游泳錦標賽冠軍，第一個奧運跳板跳水冠軍，是中國第一個跳水世界游泳錦標賽、世界盃及奧運會的「大滿貫」得主。她在7年職業生涯中，在所有世界大賽上保持全勝，包括於1988年及1992年奧運會贏得3米跳板跳水金牌，有「跳水女皇」和「不敗神話」的稱譽。