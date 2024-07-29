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起底童星過往！中國跳水女將陳藝文奪金　曾與「孫紅雷」飆戲

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水女子雙人組合陳藝文、昌雅妮29日在跳水女子雙人3米板決賽中，為中國隊奪下第2金。有網友發現，陳藝文曾為童星，且在連續劇《落地，請開手機》中，曾與知名演員孫紅雷演過對手戲，讓不少人又驚又喜。

據《澎湃新聞》報導，在29日的跳水女子雙人3米板決賽中，陳藝文、昌雅妮以五輪比賽獲得337.68分為中國隊拿下第2枚金牌。

▲▼陳藝文、昌雅妮雙人跳水奪金。（圖／路透社）

▲▼陳藝文、昌雅妮雙人跳水奪金。（圖／路透社）

▲▼陳藝文、昌雅妮雙人跳水奪金。（圖／路透社）

▲陳藝文、昌雅妮雙人跳水奪金。（圖／路透社，上同）

有網友發現，奧運冠軍陳藝文曾在2008年的電視劇《落地，請開手機》裡，和孫紅雷演過對手戲。孫紅雷飾演的王皓在飛機上怒斥一名小女孩，那個片段也成為了那部電視劇經典畫面之一。相關貼文引起網友熱議，「孫紅雷可能也不會想到，當年飛機上吼的小孩姐，未來會成為奧運冠軍吧」、「這是什麼奇妙的破次元組合」。

▲▼陳藝文曾與孫紅雷飆戲。（圖／翻攝自微博／中新網）

▲▼陳藝文曾與孫紅雷飆戲。（圖／翻攝自微博／中新網）

▲▼陳藝文曾與孫紅雷飆戲。（圖／翻攝自微博／中新網）

陳藝文的媽媽曾在接受媒體採訪時表示，「藝文小時候學過舞蹈，也拍過廣告，還和孫紅雷在《落地，請開手機》裡演過對手戲呢，那時的藝文留著長頭髮，十分可愛，學習跳水之後，為了方便，藝文索性將頭髮剪短，就有了今天幹練俐落的短髮造型。」

公開資料顯示，陳藝文出生於1999年，是土生土長的海口人，8歲多離家赴廣東接受跳水訓練，從此開啟了跳水生涯。2014年被送到廣東省跳水隊，2016年進入國家隊，曾奪得世界盃、世錦賽、亞運會等多個賽事的冠軍。本次女子雙人3公尺板的冠軍是陳藝文的首面奧運金牌。

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