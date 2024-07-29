巴黎奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來「跟貓一樣大」

▲巴黎奧運開幕連下大雨，600萬隻老鼠衝出來囉！「跟貓一樣大的碩鼠」嚇死人。（翻自巴黎奧運臉書）

圖文／鏡週刊

法國巴黎有個都市傳說，那就是號稱下水道系統內，住了約600萬隻的老鼠，比巴黎人口220萬人還要多，因此有人調侃，老鼠是巴黎的「地下主人」，卡通《料理鼠王》的故事背景，就是在這樣的環境下誕生。而巴黎奧運開幕的這兩天，剛好遇上大雨，因此也把住在下水道的老鼠逼出來，導致現在有不少民眾抱怨，看到「老鼠滿街跑」，甚至是看到「跟貓一樣大的大老鼠」。

據英國《每日星報》報導，巴黎奧運在開幕的頭兩日，剛好遇上大雨天氣，相信這讓下水道的水位滿上來，也迫使原本住在下水道的老鼠們，被迫出來地面。因此就有民眾抱怨，可以在街頭看到老鼠亂竄，甚至在餐廳用餐時，很有可能直接遭到老鼠攻擊。

像《每日星報》的記者就抱怨，他採訪奧運後到郊區餐廳吃晚餐，就馬上遭到老鼠攻擊，甚至看到「跟貓一樣大的碩鼠」。他也觀察到，當地人對於老鼠的出沒似乎習以為常。

報導指出，目前巴黎奧委會因應老鼠問題，是在比賽場地周圍放置捕鼠器或滅鼠藥物。不過巴黎副市長柏克絲（Anne-Claire Boux）日前就強調，他們並不想完全消滅老鼠，因為老鼠對於維護下水道的環境，能發揮一定作用，因此現在的工作重點，不是滅鼠，而是必須想辦法把這些老鼠趕回地底下。



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